NBA 2020: Portland e Memphis ai play-in, Phoenix non ce la fa nonostante otto vittorie su otto

Nella notte della NBA di giovedì 13 agosto 2020 si sono disputati sette incontri.

I Portland Trail Blazers battono di misura i Brooklyn Nets per 134-133 riuscendo a fermare l’assalto alla vittoria dei Nets, che hanno provato ad imporsi nel quarto periodo. Arriva così la qualificazione al play-in con l’ottava posizione, che può valere l’accesso ai playoff con la vittoria di una sola partita contro i Grizzlies. Per Portland, Damian Lillard è magico con 42 punti, 12 assist e 3 rimbalzi, nei Nets, Caris LeVert compone 37 punti, 9 assist e 6 rimbalzi.

I Memphis Grizzlies sottomettono i Milwaukee Bucks per 119-106: i giocatori in azzurro conquistano presto un buon vantaggio e nel secondo tempo chiudono la pratica contro la capolista, piena di riserve. Ora Memphis dovrà battere due volte i Trail Blazers, nel play-in, per partecipare ai playoff. Per i Grizzlies, Jonas Valanciunas fa sua una tripla doppia da 26 punti, 19 rimbalzi e 12 assist, nei Bucks, Frank Mason dalla panchina centra 18 punti, 8 assist e 4 rimbalzi.

NBA: le altre partite

I Phoenix Suns travolgono i Dallas Mavericks per 128-102 ma questa ottava vittoria su otto gare non basta per guadagnare il play-in, a causa delle contemporanee affermazioni di Portland e Memphis. I Suns hanno disputato un grande torneo e Devin Booker ha illuminato i suoi anche in questo caso, con 27 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Per Dallas, Boban Marjanovic sferra 18 punti, 20 rimbalzi e 3 assist.

Gli Utah Jazz sconfiggono i San Antonio Spurs per 118-112: il vantaggio costante nell’incontro premia Utah, che nel primo turno dei play-off incontrerà i Denver Nuggets; per San Antonio finisce un’era, dopo 22 partecipazioni di fila ai play-off, che resta il record assoluto nella NBA. Nei Jazz, Jarrell Brantley dalla panchina concentra 13 punti, 6 assist e 4 rimbalzi, negli Spurs Keldon Johnson compila 24 punti.

I Sacramento Kings vincono contro i Los Angeles Lakers per 136-122: l’ultima gara della regular season regala un sorriso ai Kings, che battono la prima ad Ovest, ora pronta ad affrontare nella postseason la vincente del play-in tra Portland e Memphis. Per Sacramento, Bogdan Bogdanovic ricopre 27 punti, 9 assist e 6 rimbalzi, per i Lakers, Dion Waiters dalla panchina serve 19 punti, 5 assist e 3 rimbalzi.

I Washington Wizards hanno la meglio sui Boston Celtics per 96-90 e finalmente vincono una partita in questo lasso di stagione, nonostante il play-in ad Est sia sfumato per il pessimo rendimento avuto. Per i Wizards, Thomas Bryant dona 26 punti e 9 rimbalzi, per Boston Javonte Green infila 23 punti e 4 rimbalzi.

Gli Orlando Magic abbattono i New Orleans Pelicans per 133-127, ritrovando il trionfo dopo cinque sconfitte di fila e pronti alla sfida quasi impossibile al primo turno dei play-off contro i Milwaukee Bucks, primi assoluti della regular season. Nei Magic c’è Nikola Vucevic con 23 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, New Orleans saluta l’attuale stagione con Nickeil Alexander-Walker che ricalca 29 punti e 7 assist.