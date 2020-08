NBA 2020, play-in: i Trail Blazers sorpassano i Grizzlies nel quarto periodo ed avanzano ai playoff

Cosa ne pensa l’autore

Claudio Bosisio - Portland chiude la rimonta cercata nel finale di stagione giocato ad Orlando e con merito supera dei grintosi Memphis Grizzlies. Il risultato è il capolavoro di Damian Lillard, senza dubbio, ma ancor più del gruppo, con CJ McCollum sempre importante in fase realizzativa ed un Jusuf Nurkic che, rientrato dall'infortunio, ha dato una solidità straordinaria in area e numeri impressionanti sia in punti che rimbalzi ed anche un buon tasso di assist. Per i Lakers non sarà una passeggiata al primo turno, tra gli esperti c'è addirittura qualcuno che scommette che ad avanzare saranno proprio questi efficaci Portland Trail Blazers.