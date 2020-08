NBA 2020: i Toronto Raptors sconfiggono i Denver Nuggets, Clippers ok sui Thunder

Nella notte della NBA di venerdì 14 agosto 2020 si sono disputati quattro incontri.

I Toronto Raptors sconfiggono i Denver Nuggets per 117-109: ottima anche l’ultima gara della regular season dei Raptors, che piegano i Nuggets, squadra di alta classifica, preparandosi al meglio al via dei playoff, dove al primo turno affronteranno i Brooklyn Nets. Denver partirà dalla terza posizione ad Ovest e giocherà contro gli Utah Jazz.

Nei Raptors, Stanley Johnson marca dalla panchina 23 punti, 6 assist e 4 rimbalzi, con Paul Watson che parte come riserva e mette insieme 22 punti e 6 rimbalzi. Nei Denver Nuggets, PJ Dozier subentra e completa 20 punti, 8 assist e 5 rimbalzi, Monte Morris raccoglie dalla panchina 16 punti, 6 rimbalzi e 4 assist.

I Los Angeles Clippers regolano al supplementare gli Oklahoma City Thunder per 107-103 con molta lotta fra le contendenti, il vantaggio che sale e scende continuamente e con il tempo extra che premia la squadra in blu e rosso. I Clippers affronteranno i Mavericks nella postseason e Terance Mann trova dalla panchina 25 punti, 14 rimbalzi e 9 assist, per i Thunder, che giocheranno contro i Rockets, Hamidou Diallo da riserva si prende 27 punti e 11 rimbalzi.

Gli Indiana Pacers stoppano i Miami Heat per 109-92: i Pacers conquistano il quarto posto ad Est, scavalcano gli Heat, quinti, e le due contendenti si incontreranno nel primo turno della postseason, per una serie che promette equilibrio e grande incertezza. Nei Pacers, Doug McDermott dalla panchina marca 23 punti e 4 rimbalzi, per Miami, Kendrick Nunn realizza 23 punti e 4 assist.

I Philadelphia 76ers distruggono gli Houston Rockets per 134-96: completo controllo di Philadelphia nel corso della gara, niente da fare per Houston, non in serata. I 76ers troveranno i Boston Celtics nel primo turno e Tobias Harris unisce 18 punti, 7 rimbalzi e 4 assist; Houston incontrerà Oklahoma City e James Harden concede 27 punti, 10 assist e 3 rimbalzi.