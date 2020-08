NBA 2020: i Thunder sconquassano i Lakers, i Raptors straziano i Magic

Nella notte della NBA di mercoledì 5 agosto 2020 si sono disputate sei gare.

Gli Oklahoma City Thunder sconquassano i Los Angeles Lakers per 105-86 ricorrendo ad una gara perfetta ma anche contro dei Lakers che si godono l’ormai certo primo posto ad Ovest, disattenti e non brillanti come al solito. Per i Thunder c’è il quinto posto ad Ovest e Chris Paul ingloba 19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist; nei Lakers, LeBron James ottiene 19 punti, 11 rimbalzi e 4 assist.

I Toronto Raptors straziano gli Orlando Magic per 109-99, trovando la terza vittoria in tre partite e dimostrando di essere forse la squadra più in forma dal rientro dal lungo lockdown della stagione; per i Magic, invece, occasione persa per ritornare alla settima posizione della Eastern Conference. Per Toronto, Fred VanVleet compone 21 punti, 10 assist e 4 rimbalzi, per Orlando, Evan Fournier realizza 15 punti.

I Boston Celtics demoliscono i Brooklyn Nets con il risultato di 149-115 andando in fuga dal secondo quarto in poi e mettendo a terra una squadra come i Nets che sta cercando di scalare la classifica verso posizioni migliori della griglia playoff. Grande partita di tutti gli effettivi dei verdi, soprattutto di Jaylen Brown, marcatore di 21 punti e 4 rimbalzi. Per Brooklyn, Jeremiah Martin dalla panchina porta 20 punti e 4 assist.

I Denver Nuggets sconfiggono i San Antonio Spurs per 132-126 per una partita molto divertente, combattuta per tutti i 48 minuti e risolta con un allungo nel punteggio di Denver nel corso degli ultimi tre giri di lancette. Denver rimane terza ad Ovest con Michael Porter Jr. che domina con 30 punti e 15 rimbalzi, per gli Spurs, Rudy Gay sigla dalla panchina 24 punti, 4 rimbalzi e 4 assist.

Gli Utah Jazz stendono i Memphis Grizzlies per 124-115: con questa vittoria i Jazz rimangono in corsa alla caccia del terzo posto ad Ovest, finendo dei Grizzlies in difficoltà, che trovano la quarta sconfitta di fila e che rischiano di perdere anche l’ottava posizione e, se la crisi dovesse perdurare, anche l’accesso ai playoff. Per Utah, Rudy Gobert sfonda con 21 punti e 16 rimbalzi, per Memphis, Jonas Valanciunas fabbrica 21 punti, 14 rimbalzi e 3 assist.

I Philadelphia 76ers abbattono i Washington Wizards per 107-98, stendendo una squadra fuori condizione e che rischia di presentarsi ai play-in in grande difficoltà; secondo successo in tre gare invece per i 76ers, che, seppur senza dominare, svolgono con attenzione il proprio compito, portando Joel Embiid a marcare 30 punti, 11 rimbalzi e 3 assist. Nei Wizards, Thomas Bryant annette 19 punti e 10 rimbalzi.