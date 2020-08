NBA 2020: i Raptors vincono contro i Bucks, successo chiave dei Suns sui Thunder

Nella notte della NBA di lunedì 10 agosto 2020 si sono disputati cinque incontri.

I Toronto Raptors battono i Milwaukee Bucks per 114-106 in una gara di cartello ma senza più significati per la classifica finale; i secondi, i Raptors, giocano meglio e sul fatto che Giannis Antetokounmpo sia a riposo per Milwaukee, prima in assoluto. Toronto ha buon gioco, interpreta meglio l’incontro e Chris Boucher, dalla panchina, concretizza 25 punti e 11 rimbalzi. Per i Bucks, Kyle Korver parte come riserva e marca 19 punti e 4 rimbalzi.

I Phoenix Suns distruggono gli Oklahoma City Thunder per 128-101 trovando la sesta vittoria su sei gare e posizionandosi subito dietro i Trail Blazers, per la lotta per la posizione play-in; tutto è più facile per Phoenix per merito del bel gioco e di un Devin Booker ancora eccezionale, da 35 punti, 5 assist e 4 rimbalzi. Per Oklahoma City, Darius Bazley accumula 22 punti, 10 rimbalzi e 3 assist.

I Los Angeles Lakers sconfiggono i Denver Nuggets per 124-121. La vittoria dei giallo-viola arriva con la tripla vincente di Kyle Kuzma a 0,4 secondi dalla fine, che evita il supplementare ai lacustri e li porta di nuovo alla vittoria dopo tre sconfitte di fila. Nei losangelini LeBron James gioca deciso ed ottiene 29 punti e 12 assist, per Denver, terza ad Ovest, PJ Dozier dalla panchina sistema 18 punti, 4 assist e 4 rimbalzi.

I Miami Heat azzerano gli Indiana Pacers per 114-92: il secondo tempo è la chiave della vittoria della squadra della Florida, superiore e capace di far segnare poco gli avversari e marcare con continuità, per un trionfo che dà ai bianco-rossi la quarta posizione nella Western Conference. Per Miami, Jimmy Butler lavora 19 punti, 11 rimbalzi e 5 assist; nei Pacers, Victor Oladipo registra 14 punti e 5 rimbalzi.

I Dallas Mavericks fermano gli Utah Jazz per 122-114 rimontando i 22 punti ottenuti a metà partita dai Jazz come vantaggio; i Mavericks compiono questa impresa e si preparano ad affrontare i prossimi playoff con la consapevolezza nei propri mezzi, con Tim Hardaway Jr. che produce 27 punti, 4 assist e 3 rimbalzi. Per Utah, Jordan Clarkson rende 18 punti e 3 rimbalzi.