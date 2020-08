NBA 2020: i Raptors mettono alle corde i Grizzlies, Lillard trascina i Trail Blazers contro i 76ers

Nella notte della NBA di domenica 9 agosto 2020 si sono giocate sette partite.

I Toronto Raptors sconfiggono i Memphis Grizzlies per 108-99: la buona partenza di Memphis viene respinta prima dell’intervallo da Toronto, che nella ripresa conquista più margine fino a conservare nove lunghezze che valgono una vittoria tranquilla. Ora i Raptors hanno conquistato matematicamente il secondo posto ad Est e, nella serata, Pascal Siakam totalizza 26 punti e 3 rimbalzi. Memphis continua a rischiare il posto in ottica playoff, Dillon Brooks intavola 25 punti e 6 rimbalzi.

I Portland Trail Blazers bloccano i Philadelphia 76ers per 124-121 per merito di Damian Lillard, capace di firmare una prestazione da assoluto fenomeno, che conta su ben 51 punti, 7 assist e 3 rimbalzi, utile a conservare un posto nei play-in; i 76ers rimangono così sesti ad Est e nelle loro fila Josh Richardson piazza 34 punti, 6 assist e 5 rimbalzi.

NBA: le altre partite

I Brooklyn Nets battono i Los Angeles Clippers per 129-120 dominando letteralmente nel primo tempo e combattendo di più contro dei Clippers di ritorno nel secondo tempo, pur conservando punti ed energie per ottenere il successo e dare più sostanza alla settima posizione ad Est. Nei Nets, Caris LeVert appaia 27 punti, 13 assist e 4 rimbalzi; per Los Angeles, Kawhi Leonard vola con 39 punti e 6 assist.

I Boston Celtics fermano al supplementare gli Orlando Magic per 122-119: bella gara da parte dei magici, che però non è sufficiente a fermare i Celtics, che guadagnano in via definitiva il terzo posto nella Eastern Conference, potendo così utilizzare le ultime tre partite rimanenti per prepararsi ai playoff. Nei verdi, Gordon Hayward marca 31 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, nei blu, Nikola Vucevic mette nel sacco 26 punti e 11 rimbalzi.

Gli Houston Rockets sbaragliano i Sacramento Kings per 129-112: niente da fare per Sacramento, ora fuori dai playoff, che prima ottiene fino a 13 punti di margine ma che nel breve volgere di 12 minuti, a metà partita, viene distrutta dalla forza offensiva dei razzi texani, in particolare di un Austin Rivers spettacolare, capace di portare in cascina dalla panchina 41 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Per i Kings, De’Aaron Fox contempla 26 punti e 9 assist.

Gli Oklahoma City Thunder vincono contro i Washington Wizards per 121-103 in un incontro facile e monocolore, tinto di azzurro ed arancio, superiore in tutti i fondamentali, nei singoli e nel gioco collettivo. Washington non giocherà il play-in, avendo più di cinque vittorie di distanza dall’ottavo posto. Per i Thunder, Darius Bazley trova dalla panchina 23 punti e 7 rimbalzi, per Washington, Jerome Robinson parte come riserva e conclude 19 punti e 6 assist.

I San Antonio Spurs spazzano via i New Orlenas Pelicans per 122-113: mentre New Orleans non parteciperà ai playoff, San Antonio rimane decima, a due vittorie di distanza sia dall’ottavo che dal nono posto, entrambi validi per il play-in, ma dovranno vincere due gare e sperare nelle cadute altrui. Per gli Spurs, DeMar DeRozan sostiene 27 punti e 4 rimbalzi, per New Orleans, Zion Williamson dona 25 punti e 7 rimbalzi.