NBA 2020: i Nets sorprendono i Milwaukee Bucks, Miami batte Boston

Nella notte della NBA di martedì 4 agosto 2020 si sono giocati sei incontri.

I Brooklyn Nets battono i Milwaukee Bucks per 119-116: la partita è di grande equilibrio, anche se Brooklyn comanda con pochi punti di scarto dal secondo quarto in poi. Temple fissa il risultato finale per Brooklyn, Milwaukee non trova la conclusione per pareggiare. I Nets conquistano la settima posizione ad Est, utile per evitare il play-in, con Timothe Luwawu-Cabarrot che concentra 26 punti e 3 rimbalzi; seconda sconfitta di fila per Milwaukee, sempre prima, con Giannis Antetokounmpo autore di 16 punti, 6 rimbalzi e 4 assist.

I Miami Heat regolano i Boston Celtics per 112-106 con una prestazione molto convincente, comandando dai primi minuti fino alla fine; gli Heat si avvicinano al pareggio ma non riescono in nessun caso a completare la rimonta, merito della difesa di Miami. Gli Heat sono ad una vittoria di distanza dai Celtics in classifica e Bam Adebayo mette insieme 21 punti e 12 rimbalzi.. Per Boston, Jayson Tatum marca 23 punti e 7 rimbalzi.

Gli Indiana Pacers azzerano gli Orlando Magic per 120-109 con una prestazione che non concede diritto di appello ad Orlando: i gialli sono molto superiori ai blu ed il quinto posto ad Ovest diventa più netto, con vicini ora anche Heat e Celtics. Per Indiana, T.J. Warren completa la terza prestazione consecutiva con almeno 30 punti marcati, per un totale di 32 punti e 3 assist. Orlando scivola all’ottava piazza ad Est e Nikola Vucevic raduna 24 punti e 10 rimbalzi.

I Portland Trail Blazers fanno fuori gli Houston Rockets per 110-102: a meno di un minuto dalla fine, Carmelo Anthony centra una tripla che spacca in due un finale di partita che altrimenti si sarebbe rivelato combattutissimo e pericoloso per i propri Blazers, noni ad Ovest e con Jusuf Nurkic che concretizza 18 punti, 19 rimbalzi e 3 assist. Per Houston, James Harden riassume 23 punti, 9 assist e 6 rimbalzi.

I Phoenix Suns sorprendono i Los Angeles Clippers per 117-115 con il canestro sulla sirena di Devin Booker, fenomenale ad aggirare la difesa imperiosa di Kawhi Leonard, realizzando un tiro complicatissimo. Per merito di questa prodezza, i Suns rimangono in corsa per raggiungere il play-in, con Devin Booker che totalizza 35 punti, 8 assist e 4 rimbalzi; per i Clippers, Kawhi Leonard raccoglie 27 punti, 7 rimbalzi e 3 assist.

I Dallas Mavericks domano al supplementare i Sacramento Kings per 114-110: Dallas trova il primo successo nella bolla di Orlando con un finale sofferto dei tempi regolamentari ed una vittoria meritata nel tempo addizionale; i Mavs vincono con una prova da alieno di Luka Doncic, che totalizza una tripla doppia fantasmagorica da 34 punti, 20 rimbalzi e 12 assist. Per i Kings, De’Aaron Fox segna 28 punti, 9 assist e 3 rimbalzi.