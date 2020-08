NBA 2020: i Dallas Mavericks battono Milwaukee, ma i Bucks sono primi in assoluto

Nella notte della NBA di sabato 8 agosto 2020 si sono giocati cinque incontri.

I Dallas Mavericks sconfiggono al supplementare i Milwaukee Bucks per 136-132. Partita spettacolare, con dominio alternato di entrambe le squadre, trascinate da Doncic ed Antetokounmpo. Il supplementare vede i Mavericks fuggire nei primi due minuti per poi non essere più ripresi. Per Dallas, Luka Doncic è sempre più magico con 36 punti, 19 assist e 14 rimbalzi; Milwaukee guadagna il primo posto assoluto nella regular season grazie alla contemporanea sconfitta dei Lakers, e Giannis Antetokounmpo firma 34 punti e 13 rimbalzi.

Gli Indiana Pacers piegano i Los Angeles Lakers per 116-111: partono molto bene i gialli dell’Indiana, quindi i Lakers tornano a tratti, per poi essere rimontati più volti; la seconda parte del quarto periodo vede dei Pacers più lucidi, che conquistano la vittoria con T.J. Warren ancora protagonista con 39 punti e 5 rimbalzi. Per i lacustri LeBron James marca 31 punti, 8 rimbalzi e 7 assist.

I Denver Nuggets mandano ko dopo due supplementari gli Utah Jazz per 134-132 dopo la grande rimonta compiuta da parte dei Nuggets dopo il secondo quarto, che dà l’accesso al tempo extra, combattutissimo e che dà il punto della contesa alla squadra del Colorado, premiata dalla prova di spessore di Nikola Jokic, che mette nel tabellino 30 punti, 11 rimbalzi e 7 assist; per Utah, Donovan Mitchell completa 35 punti, 8 assist e 6 rimbalzi.

I Los Angeles Clippers vincono contro i Portland Trail Blazers per 122-117: è il finale che toglie la vittoria ai giocatori dell’Oregon e che la porta ai californiani, con due minuti conclusivi concitati e ricchi di pathos. I Clippers difendono la propria seconda posizione ad Ovest con Paul George che assembla 21 punti, 6 rimbalzi e 4 assist; nei Blazers, CJ McCollum raggruppa 29 punti, 8 assist e 4 rimbalzi.

I Phoenix Suns battono i Miami Heat per 119-112 e trovano la quinta vittoria di fila, unica squadra ancora imbattuta dal rientro nel finale di stagione; il play-in, all’inizio, pareva un sogno, ora Phoenix può davvero sperare nella qualificazione, con Devin Booker sempre decisivo, stavolta con 35 punti, 6 assist e 3 rimbalzi; per Miami, Tyler Herro adempie un totale di 25 punti, 10 assist e 8 rimbalzi.