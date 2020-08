NBA 2020: i Celtics travolgono i Raptors, gli Spurs piegano i Jazz

Nella notte della NBA di venerdì 7 agosto 2020 si sono svolte sei gare.

I Boston Celtics travolgono i Toronto Raptors per 122-100: arriva la prima sconfitta per i Raptors in questo spezzone di stagione, una squadra irriconoscibile rispetto a quella delle altre gare; merito anche dei Boston Celtics, che danno prova delle loro qualità e sono praticamente certi del terzo posto nella Eastern Conference. Per Boston, Jaylen Brown somma 20 punti e 6 rimbalzi, nessuno invece si mette in mostra in questa partita dei Raptors.

I San Antonio Spurs fermano gli Utah Jazz per 119-111: dopo due sconfitte, gli speroni in nero ritrovano il successo, fondamentale per continuare a credere di partecipare al play-in. Gara vinta con un vantaggio costante e solido, e per San Antonio, Derrick White prende 24 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Per Utah, Jordan Clarkson centra dalla panchina 24 punti e 4 assist.

I Memphis Grizzlies distruggono gli Oklahoma City Thunder per 121-92: ecco la prima vittoria dei Grizzlies, che a sorpresa mangiano in un boccone i Thunder, che giocano una partita molto negativa; tutto facile per Memphis, che riesce a respirare in classifica in vista del play-in, con Dillon Brooks che traduce in statistiche 22 punti, 6 rimbalzi e 4 assist; nei Thunder, Chris Paul immette 17 punti, 5 assist e 5 rimbalzi.

I Philadelphia 76ers hanno la meglio sugli Orlando Magic per 108-101 in un contesto equilibrato fin dai primi istanti di gioco e che si protrae fino agli ultimi minuti della partita; Philadelphia tiene un modesto vantaggio nel quarto periodo e con tenacia riesce a portarlo fino al traguardo. i 76ers raggiungono in classifica i Pacers, comunque quinti per via degli scontri diretti, e Tobias Harris sistema 23 punti, 15 rimbalzi e 4 assist, per i Magic c’è la terza sconfitta di fila e Nikola Vucevic completa 21 punti, 12 rimbalzi e 3 assist.

I Brooklyn Nets bloccano i Sacramento Kings per 119-106: vittoria ottenuta dalle retine newyorkersi nel corso del secondo tempo, con il vantaggio che lievita e che mette all’angolo i Kings, quasi fuori dalla lotta per la nona posizione. Per Brooklyn, che da più corpo alla settima posizione nella Eastern Conference, Caris LeVert combina 22 punti, 7 assist e 5 rimbalzi, per i Kings, Bogdan Bogdanovic recupera 27 punti e 6 rimbalzi.

I New Orleans Pelicans superano i Washington Wizards per 118-107, imponendosi tra il terzo ed il quarto periodo e dando una buona impressione di gioco, in vista delle prossime partite, gare chiave per stabilire se i pellicani raggiungeranno il play-in. Per i Pelicans, Jrue Holiday totalizza 28 punti, 6 assist e 3 rimbalzi, per Washington, Rui Hachimura tocca 23 punti e 6 rimbalzi.