NBA, 20 gennaio 2021: i 76ers si impongono contro i Celtics, i Cavaliers fermano dopo due supplementari i Nets

Nella notte della NBA di mercoledì 20 gennaio 2021 si sono giocate nove partite.

I Philadelphia 76ers fermano i Boston Celtics per 117-109: la vittoria è molto convincente, prova ne è il fatto che i Celtics fanno di tutto per vincere e più volte sono in vantaggio, ma i padroni di casa hanno altri piani e negli ultimi minuti conquistano quei punti di margine decisivi per imporsi. Nei 76ers, Joel Embiid spacca con 42 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, per Boston, Jaylen Brown corona una prova da 26 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.

I Cleveland Cavaliers sconfiggono dopo due supplementari i Brooklyn Nets per 147-135: la partità è splendida ed a fermare il trio Irving-Harden-Durant ci pensa uno straordinario Collin Sexton, decisivo in entrambi i tempi supplementari e che alla fine colleziona ben 42 punti, 5 assist e 5 rimbalzi; per i Nets, Kevin Durant aggiunge 38 punti, 12 rimbalzi e 8 assist.

I Golden State Warriors soverchiano i San Antonio Spurs per 121-99: la squadra di coach Kerr ottimizza il proprio gioco, lascia campo al talento di Curry che, con le sue triple, è micidiale e con l’aiuto dei compagni blocca facilmente il meccanismo oliato degli Spurs. Per i Warriors, Stephen Curry instaura 26 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, negli Spurs, Dejounte Murray timbra 22 punti, 6 rimbalzi e 3 assist.

NBA, le altre partite

I Los Angeles Clippers mettono al tappeto i Sacramento Kings per 115-96: per un tempo i Kings giocano in modo ordinato e più volte si affacciano in testa, dopo l’intervallo ecco invece la classe dei Clippers ed un ritmo che diventa incalzante, mettendo i re della California spalle al muro e con poco ancora da mostrare. Per i Clippers, Kawhi Leonard unisce 32 punti, 5 assist e 3 rimbalzi, nei Kings, De’Aaron Fox fa suoi 25 punti, 7 assist e 4 rimbalzi.

I Dallas Mavericks dominano in casa degli Indiana Pacers per 124-112, infatti sin dal primo minuto e, fatta eccezione per un totale di al massimo tre minuti a con il vantaggio in mano ai Pacers, Dallas è sempre avanti e concentrata per prevalere ed ottenere un punto largamente meritato. Nei Mavs, Kristaps Porzingis fissa 27 punti, 13 rimbalzi e 4 assist, per i Pacers, Domantas Sabonis compone 25 punti, 10 rimbalzi e 4 assist.

I Phoenix Suns passano sul campo degli Houston Rockets per 109-103: dopo il primo quarto aperto e che dava le premesse di una sfida combattuta, il resto della gara si rivela invece tutto a favore dei Suns, che controllano il punteggio e solo nel finale cedono qualche lunghezza di distanza. Per Phoenix, Deandre Ayton totalizza 26 punti, 17 rimbalzi e 3 assist, per Houston, Victor Oladipo predispone 22 punti, 6 assist e 5 rimbalzi.

I Miami Heat vincono in casa dei Toronto Raptors per 111-102 interrompendo la striscia di tre successi dei Raptors, trovando in questo contesto parte delle trame che l’anno scorso aveva portato gli Heat fino alla finale e che rendono finalmente una vittoria al gruppo di coach Spoelstra. Per Miami, Kendrick Nunn sigla 28 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, per i Raptors, Fred VanVleet sostiene 24 punti, 9 assist e 5 rimbalzi.

Gli Atlanta Hawks sconfiggono i Detroit Pistons per 123-115 dopo un supplementare, stavolta Detroit in effetti mette in difficoltà gli avversari, come poche volte accaduto quest’anno per i blu, ma Atlanta ha pronta una controffensiva nel finale letale e che dona agli Hawks una vittoria che li porta a centro classifica. Per gli Hawks, Clint Capela comanda in area con 27 punti e 26 rimbalzi, per i Pistons, Jerami Grant trova 32 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.

Gli Orlando Magic passano sul parquet dei Minnesota Timberwolves per 97-96, il colpo fatale batte la sirena ed è realizzato dal rookie Cole Anthony, punto che risolleva il destino dei Magic dopo alcune prove negative. Per i Magic, Nikola Vucevic accorpa 28 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, per i Timberwolves, D’Angelo Russell addiziona 19 punti e 6 assist.

Rimandate a data da destinarsi le sfide tra Charlotte Hornets-Washington Wizards e Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies.