NBA, 20 febbraio 2021: gli Heat riscattano la finale persa vincendo in casa dei Lakers, i Suns dilagano sui Grizzlies

Nella notte della NBA di sabato 20 febbraio 2021 si sono giocate cinque partite.

I Miami Heat vincono in casa dei Los Angeles Lakers per 96-94 rifacendosi della finale perse qualche mese fa, guidando per quasi tutto l’incontro ma con i lacustri che arrtvano vicini al pareggio sulla sirena, con Caruso che manca il canestro che sarebbe valso il tempo supplementare. Per gli Heat, Jimmy Butler totalizza 24 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, nei Lakers, LeBron James scrive 19 punti, 9 rimbalzi e 9 assist.

I Phoenix Suns dilagano sul parquet dei Memphis Grizzlies per 128-97 per una partita senza storia, monologo della squadra dell’Arizona, quella più in forma e che mostra in linea generale il miglior basket in entrambi i lati del campo, che infatti vale il quarto posto ad Est. Nei Suns, Devin Booker rimarca 23 punti, 5 assist e 5 rimbalzi, nei Grizzlies, Jonas Valanciunas importa 10 punti e 12 rimbalzi.

I Charlotte Hornets sconfiggono di misura i Golden State Warriors per 102-100: Rozier compie due capolavori, due tiri che battono la sirena, uno a metà partita da metà campo ed un altro, decisivo, che decide la partita per Charlotte, in zona playoff con lo stesso Terry Rozier che completa 36 punti, 4 assist e 3 rimbalzi. Per Golden State, Kelly Oubre Jr. manda a segno 25 punti e 6 rimbalzi.

I Washington Wizards bloccano fuori casa i Portland Trail Blazers per 118-111, arriva la quarta vittoria ins serie in una battaglia dai vantaggi alternati per medi periodi, quello finale e chiave è di parte Wizards, che convincono un passo alla volta sempre di più, con Russell Westbrook che va in tripla doppia con 27 punti, 13 assist e 11 rimbalzi; per i Blazers, Damian Lillard brilla con 35 punti, 12 assist e 6 rimbalzi.

I Chicago Bulls piegano i Sacramento Kings per 122-114: più o meno, i Bulls conducono sempre e superano la squadra californiana con grande forza e spessore, ottenendo la nona posizione nella Eastern Conference che li lascia in piena lòtta per la postseason, Kings in calo nei risultati e nella tenuta difensiva. Per i Bulls, Zach LaVine enuncia 38 punti, 4 rimbalzi e 3 assist, per i Kings, Coby Marvin Bagley III centra 26 punti e 11 rimbalzi.

Non giocate e rinviate a causa del maltempo New York Knicks – San Antonio Spurs e Houston Rockets – Indiana Pacers.