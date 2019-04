NBA, 2 aprile 2019: i Golden State Warriors dominano contro i Denver Nuggets nel big match

Nella notte della NBA di martedì 2 aprile 2019 si sono giocate quattro partite.

I Golden State Warriors dominano sui Denver Nuggets per 116-102. Denver si affaccia avanti nei primi giri di lancette della partita, quindi i Warriors si portano avanti a fine primo quarto, fanno crescere il vantaggio costantemente nel secondo quarto, per poi dilagare nella ripresa e rendere chiaro a tutti, nel big match, chi è e rimane la prima forza nella Western Conference.

Il primo posto dei Warriors è ormai quasi certo anche a livello matematico, avendo un vantaggio sugli avversari negli scontri diretti. Per i guerrieri DeMarcus Cousins si impone non solo con la fisicità, ma anche a livello di punteggio, con 28 punti, 13 rimbalzi e 5 assist centrati nel corso della gara. Nei Denver Nuggets nessuno riesce a spiccare il volo, a testimonianza di una serata dove i veri valori in campo sono apparsi più chiari del solito.

NBA: le altre partite della notte

Gli Oklahoma City Thunder sconfiggono i Los Angeles Lakers per 119-103: nella vittoria di Oklahoma City, Russell Westbrook entra nella storia, in quei record riservati a pochi eletti, infatti diventa il settimo di tutti i tempi a realizzare 20 + 20 + 20, ovvero una prova da 20 punti, 21 assist e 20 rimbalzi, una prestazione magistrale che lo conferma come uno dei fuoriclasse più capaci di tutta la NBA. I Lakers cadono sotto i colpi di Westbrook e compagni, si salva solo Kentavious Caldwell-Pope con 23 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.

Gli Houston Rockets sbriciolano in trasferta i Sacramento Kings per 130-105. Manco a dirlo, protagonista è James Harden, capace di trafiggere più e più volte la difesa dei Kings, che non trovano modo di poterlo fermare, così il Barba riporta i suoi al terzo posto nella Western Conference con 36 punti, 10 assist e 3 rimbalzi. Per Sacramento, fuori dai playoff, Buddy Hield definisce 20 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.

I San Antonio Spurs regolano gli Atlanta Hawks per 117-111: grande prova di carattere di Atlanta che a seguito di tre quarti complicati si porta in testa per alcuni minuti nel quarto periodo, ma ecco che gli speroni texani imprimono il massimo sforzo sul parquet, recuperano e vincono, difendendo la settima posizione ad Ovest. Per San Antonio DeMar DeRozan si prende 29 punti, 7 assist e 7 rimbalzi; per Atlanta, invece, Alex Len firma 21 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.