NBA, 19 novembre 2019: Los Angeles Lakers bene sui Thunder, successi per Kings, Pelicans e Warriors

Nella notte della NBA di martedì 19 novembre 2019 si sono giocate quattro partite.

I Los Angeles Lakers regolano gli Oklahoma City Thunder per 112-107. La gara ha una incredibile stabilità di punteggio, i giallo-viola mantengono per quasi tutti i quarantotto minuti un vantaggio che naviga tra i cinque ed i dieci punti, i Thunder non hanno fiammate per invertire la tendenza, rimangono sempre appesi alla partita senza essere pericolosi; anche il finale non ha scossoni ed i Lakers tengono botta.

I Lakers raggiungono le dodici vittorie stagionali a fronte di due sconfitte: Anthony Davis martella la difesa avversaria con 34 punti, 7 rimbalzi e 4 assist, LeBron James marca una tripla doppia da 25 punti, 11 rimbalzi, 10 assist. Per i Thunder Dennis Schroder infila partendo dalla panchina 31 punti e 4 rimbalzi, Danilo Gallinari prende 25 punti e 6 rimbalzi.

I Sacramento Kings sottomettono i Phoenix Suns per 120-116. La partenza sprinte dei re della California porta il margine tra le due squadre a crescere fino ad un apice di 26 punti all’inizio del terzo quarto, da qui Phoenix prova ad imbastire la grande rimonta e la manca di un soffio. E’ la sesta vittoria nelle ultime otto partite per Sacramento che timbra con Bogdan Bogdanovic dalla panchina 31 punti, 7 assist e 4 rimbalzi, nei Suns Devin Booker ricalca 30 punti, 8 assist e 5 rimbalzi.

I New Orleans Pelicans abbattono i Portland Trail Blazers per 115-104: il primo tempo è ben disputato da entrambe le squadre ed un pronostico in quel momento risulta impossibile; nella ripresa piano piano i pellicani avanzano, conquistano terreno e trovano un altro successo dopo un avvio stentato. Per New Orleans Jrue Holiday somma 22 punti, 10 assist e 5 rimbalzi, nei Trail Blazers Carmelo Anthony gioca la prima gara con la squadra dell’Oregon, il suo ritorno dopo un anno senza contratti; CJ McCollum realizza 22 punti, 5 assist e 4 rimbalzi.

I Golden State Warriors spiazzano fuori casa i Memphis Grizzlies, vincendo per 114-95. Dopo un primo quarto aperto, i Warriors trovano i punti deboli della difesa avversaria e conquistano un grande vantaggio che posizionano fino alla fine della partita: è il ritorno al successo dei guerrieri, con Alec Burks che totalizza 29 punti e 8 rimbalzi; per gli orsi Ja Morant è autore di 20 punti e 6 assist.