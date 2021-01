NBA, 19 gennaio 2021: i Jazz bloccano i Pelicans, i Nuggets abbattono i Thunder

Nella notte della NBA di martedì 19 gennaio 2021 si sono disputati due incontri.

Gli Utah Jazz stendono i New Orleans Pelicans per 118-102: primo quarto con leggera prevalenza dei Jazz, New Orleans tiene discretamente bene e tutto rimane in termini contenuti, più o meno come accade anche nel quarto successivo, dove i jazzisti chiudono con sei punti di vantaggio sugli avversari.

Nel terzo quarto c’è il parziale decisivo che eleva i Jazz verso la vittoria, 36-20 che non lascia via di scampo ai pellicani, che hanno ceduto in lungo ed in largo; si chiude con un finale ben controllato dai padroni di casa ed i Pelicans recuperano solamente poco per poter impensierire l’avversario; Utah conquista addirittura il secondo posto nella Western Conference, ad un alito di vento dai Los Angeles Lakers.

Per i Jazz, Donovan Mitchell inserisce nel tabellino 28 punti, 7 rimbalzi e 4 assist, Jordan Clarkson completa dalla panchina 18 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Per New Orleans, Zion Williamson arrotonda 32 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, Brandon Ingram firma 17 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.

I Denver Nuggets abbattono gli Oklahoma City Thunder per 119-101: ai tuoni dell’Oklahoma è concesso solo lo spazio per mostrare le loro qualità nel primo quarto, con un debole margine abbattutto in fretta dalle pepite del Colorado, le quali vanno ad undici punti di vantaggio alla fine del primo tempo e, mano a mano, fanno incrementare la differenza con gli avversari fino a portarsi al sicuro e riprendere una vittoria che li porta a sette vittorie ed altrettante sconfitte.

Per Denver, Nikola Jokic troneggia con 27 punti, 12 rimbalzi e 6 assist, Paul Millsap referta 13 punti, 12 rimbalzi e 3 assist. Per Oklahoma City, Luguentz Dort stampa 20 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, Shai Gilgeous-Alexander realizza 14 punti, 7 assist e 5 rimbalzi.