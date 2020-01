NBA, 19 gennaio 2020: i Pacers stendono fuori casa i Nuggets, gli Spurs sconfiggono gli Heat

Nella notte della NBA di domenica 19 gennaio 2020 si sono giocate due sfide.

Gli Indiana Pacers sconfiggono fuori casa i Denver Nuggets per 115-107. La partenza dà un piccolo vantaggio ai blu padroni di casa, infatti alla fine del primo periodo sei lunghezze li distaccano dai Pacers, nel secondo parziale non cambia nulla, squadre buone in attacco e numeri ottimali portano il risultato ancora sul +6 per i Nuggets.

Terzo quarto altrettanto equilibrato, i Nuggets guadagnano un punticino che vale i sette punti di distacco prima del quarto periodo, dove i Pacers si mostrano più determinati e più lucidi, procedendo al sorpasso e vincendo una partita che li lancia in un tranquillo quinto posto nella Eastern Conference, mentre Denver è terza ad Ovest, nel folto gruppo che va dal secondo al settimo posto.

Per gli Indiana Pacers, Domantas Sabonis rende una tripla doppia pesante da 22 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, Malcolm Brogdon viene premiato con 22 punti, 8 assist e 3 rimbalzi. Per i Denver Nuggets, Nikola Jokic marca 30 punti, 10 rimbalzi e 4 assist, Will Barton raduna 16 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.

I San Antonio Spurs piegano i Miami Heat per 107-102. Grande equilibrio, nel momento in cui una delle due sfidanti tende a fuggire, viene subito rimontata, e si procede così fino al gran finale, con Miami che pasticcia sulla possibile conclusione del pareggio e gli ultimi due tiri liberi danno agli Spurs la certezza della vittoria, ora noni nella Western Conference, mentre Miami conserva la seconda postazione ad Est.

Nei San Antonio Spurs c’è DeMar DeRozan che fa il suo con 20 punti, 9 assist e 9 rimbalzi, LaMarcus Aldridge intabella 21 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Nei Miami Heat, invece, Bam Adebayo trova 21 punti, 16 rimbalzi e 6 assist, Kendrick Nunn è autore di 18 punti, 4 assist e 3 rimbalzi.