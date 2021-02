NBA, 18 febbraio 2021: i Nets sfondano sul campo dei Lakers, alla vittoria giungono Raptors ed Heat

Nella notte della NBA di giovedì 18 febbraio 2021 si sono giocati tre incontri.

I Brooklyn Nets vincono in casa dei Los Angeles Lakers per 109-98: LeBron James raggiunge i 35.000 punti in carriera in questa partita (terzo di tutti i tempi), ma lo scenario è totalmente conquistato dai Nets, capaci con le sue stelle di piegare la difesa dei campioni in carica, guadagnare oltre venti punti di vantaggio ed arrivare alla sirena finale in tutta sicurezza.

Per le retine di Brooklyn, seconde nella Eastern Conference, James Harden raduna 23 punti, 11 assist e 5 rimbalzi, Joe Harris raggruppa 21 punti e 5 rimbalzi. Per i Lakers, anch’essi secondi ma ad Ovest, LeBron James fa il suo con 32 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, Kyle Kuzma sistema 16 punti e 10 rimbalzi.

I Toronto Raptors sfondano sul campo dei Milwaukee Bucks per 110-96: come due sere fa, i Raptors replicano il risultato con più o meno la stessa dinamica, prendendo il largo dal secondo quarto in poi e registrando dei Bucks in grave difficoltà, che perdono per la quinta volta di fila e che sono distanti dal gioco di una squadra in grado per lottare per il titolo.

Nei Raptors c’é Pascal Siakam che introduce 27 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, Norman Powell aggiunge nel tabellino 29 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Nei Bucks, Giannis Antetokounmpo confeziona 23 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, Donte DiVincenzo propone 14 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.

I Miami Heat giungono al successo in casa dei Sacramento Kings per 118-110 conducendo sin dal primo minuto, allargando il margine di punti gradualmente fino a 23 lunghezze nel terzo quarto e conservando energie, chiudendo con otto punti in più degli avversari, che hanno tentato vanamente di recuperare. Per Miami, Bam Adebayo inserisce una tripla doppia da 16 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, per i re della California, Nemanja Bjelica esegue 25 punti, 8 rimbalzi e 3 assist.