NBA, 17 novembre 2019: i Kings sorprendono i Celtics, I Lakers stendono gli Hawks

Nella notte della NBA di domenica 17 novembre 2019 si sono disputate sei partite.

I Sacramento Kings stendono i Boston Celtics per 100-99: gara a dir poco incandescente, che dopo il primo tempo di marca dei viola diventa combattutissima, senza un padrone e giocata fino all’ultimo. I Kings conquistano due tiri liberi con Richaun Holmes, li mettono a segno e stoppano la serie di vittorie consecutive dei Celtics. Per Sacramento Buddy Hield gioca un ruolo determinante con 35 punti e 6 rimbalzi, per i Celtics Jaylen Brown si prende 18 punti e 8 rimbalzi.

I Los Angeles Lakers sconfiggono senza problemi gli Atlanta Hawks per 122-101; partita sotto controllo fin da subito e mai in discussione, i lacustri sono padroni del proprio parquet e gli Hawks si mantengono sempre lontanissimi da ogni possibilità di recuperare la posta in palio. Nei Lakers LeBron James firma 33 punti, 12 assist e 7 rimbalzi, per Atlanta Trae Young marca 31 punti, 7 assist e 3 rimbalzi.

I Denver Nuggets mandano ko fuori casa i Memphis Grizzlies per 131-114: altra prova di spessore dei blu scuro del Colorado, che nel secondo quarto dilagano e chiudono la partita anzitempo, portandosi ad un invidiabile bottino da 9 vittorie e 3 sconfitte; per i Nuggets Jamal Murray spadroneggia con 39 punti, 8 assist e 4 rimbalzi, per Memphis Jaren Jackson Jr. accumula 22 punti e 5 rimbalzi.

I Philadelphia 76ers fanno loro il successo sul campo dei Cleveland Cavaliers per 114-95: copione identico a quello della partita tra Nuggets e Grizzlies, il secondo quarto è eccezionale da parte dei Sixers, superiori in tutto, che trovano un successo per ridare fiato ad un gruppo leggermente ora al di sotto delle aspettative. Per Philadelphia Tobias Harris ottiene 27 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, Collin Sexton fissa per i Cavaliers 17 punti e 4 rimbalzi.

Gli Orlando Magic battono i Washington Wizards per 125-121. Con un buon primo tempo ed una ripresa più ficcante, i Magic lasciano poco spazio ai Wizards, che provano ad avvicinare la parità senza troppi riscontri reali; i Magic sono in netta ripresa e Nikola Vucevic accaparra 30 punti, 17 rimbalzi e 6 assist, per Washington Bradley Beal combina 34 punti, 8 assist e 6 rimbalzi.

I New Orleans Pelicans mettono in scacco i Golden State Warriors per 108-100: la vittoria dei giocatori della Louisiana li allontana dal fondo della classifica ad Ovest dove rimangono stabilmente, loro malgrado, i Warriors, ancora decimati proprio tra i loro giocatori migliori (Curry, Thompson e Russell tutti fuori gioco). Per New Orleans JJ Redick marca 26 punti, 3 assist e 3 rimbalzi, per Golden State Eric Paschall totalizza 30 punti e 7 rimbalzi.