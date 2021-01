NBA, 17 gennaio 2021: i Clippers demoliscono i Pacers, i Jazz beffano in trasferta i Nuggets

Nella notte della NBA di domenica 17 gennaio 2021 si sono giocate cinque partite.

I Los Angeles Clippers demoliscono gli Indiana Pacers per 129-96 con un secondo quarto che inizia a mostrare la migliore vena realizzativa dei Clippers e, finito l’intervallo, ecco l’assalto al canestro avversario che ferma i battistrada dell’Indiana. I Clippers restano secondi ad Ovest, con Paul George che inserisce 20 punti, 7 rimbalzi e 4 assist; per i Pacers, Domantas Sabonis stipula 19 punti, 14 rimbalzi e 6 assist.

Gli Utah Jazz beffano in trasferta i Denver Nuggets per 109-105: incontro sempre ravvicinato nei vantaggi, mai sopra i dieci punti, con l’equilibrio che si spezza quando, a pochi secondi dalla fine, Rudy Gobert sfugge alla difesa dei Nuggets e marca il canestro che chiude la disputa. Utah è terza nella Western Conference e Rudy Gobert piazza 15 punti e 13 rimbalzi, nei Nuggets, Nikola Jokic trova ben 35 punti, 14 rimbalzi e 9 assist.

I New York Knicks abbattono fuori casa i Boston Celtics per 105-75: i Knicks dominano come non ci si aspetterebbe e fanno a pezzi, minuto dopo minuto, i Celtics, lontani parenti in questa partita di quelli che dovrebbero essere, una squadra che fa la differenza. New York si avvicina alla parità tra vittorie e sconfitte con Julius Randle che sistema 20 punti, 12 rimbalzi e 4 assist; nei Celtics, Jaylen Brown fissa 25 punti, 6 rimbalzi e 3 assist.

I Chicago Bulls sottomettono fuori casa i Dallas Mavericks per 117-101. I Bulls lasciano fare ai Mavericks nel primo quarto, che combinano poco e, eccezion fatta per lo strapotere di Doncic, i Bulls concretizzano il loro piano partita, senza permettere agli avversari di trovare uno spazio libero per nemmeno una striscia di canestri consecutivi. Nei Bulls, Lauri Markkanen è decisivo con 29 punti, 10 rimbalzi e 3 assist, per Dallas, Luka Doncic abbaglia con una tripla doppia da 36 punti, 16 rimbalzi e 15 assist.

I New Orleans Pelicans passano in casa dei Sacramento Kings per 128-123: bellissima gara, chiusa negli ultimi minuti da parte dei Pelicans, che sanno come mettere in scacco gli avversari e trovando Zion Williamson in forma incredibile, realizzatore di 31 punti, 6 rimbalzi, fa meglio per i Kings De’Aaron Fox, con 43 punti, 13 assist e 4 rimbalzi.

Due partite non si sono giocate, per gli organici decimati dal Covid-19: rinviate Washington Wizards – Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder – Philadelphia 76ers.