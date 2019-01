NBA, 17 gennaio 2019: Lakers positivi, ok all’overtime sul parquet dei Thunder. Tutte le partite

Nella notte della NBA di giovedì 17 gennaio 2019 si sono giocate sei partite.

I Los Angeles Lakers vincono sul parquet degli Oklahoma City Thunder per 138-128 dopo un tempo supplementare. Dal secondo quarto in poi la partita è incertissima e senza una squadra superiore, il vantaggio passa costantemente da una squadra all’altra e si giunge al supplementare, in cui invece i Lakers si comportano come un collettivo più forte di quello avversario e centrano un successo in un periodo globalmente negativo. Kyle Kuzma firma per i losangelini 32 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, per Oklahoma City c’è Russell Westbrook con 26 punti, 13 assist e 9 rimbalzi.

I Philadelphia 76ers trionfano in casa degli Indiana Pacers per 120-96. Per un tempo la gara procede senza dare un responso sicuro, ma nella ripresa i Sixers guadagnano campo e canestri a volontà per soverchiare a fine partita i Pacers in uno scontro di alta classifica. Joel Embiid è il migliore dei 76ers e si prende 22 punti, 13 rimbalzi e 8 assist, nei Pacers si distingue Thaddeus Young con 27 punti e 6 rimbalzi.

NBA: le altre partite

I Washington Wizards sconfiggono di misura i New York Knicks per 101-100. In quel di Londra, per l’unica partita della stagione giocata in terra britannica, Washington conquista una rimonta nettissima ed impressionante nell’ultimo periodo, riuscendo ad andare in vantaggio a mezzo secondo da fine partita ed annullando l’ultimo attacco newyorkese. Washington si avvicina alla zona che vale la postseason.

I Denver Nuggets distruggono i Chicago Bulls per 135-105, e dopo un primo tempo di moderato dominio, nella seconda metà di gara in campo ci sono praticamente solo i Nuggets, che con questo successo si avvicinano ad un passo dalla vetta della Western Conference. I Nuggets continuano a sorprendere con un cammino molto costante e di alto livello, il contrario dei Bulls, sempre più stucchevoli.

I Toronto Raptors faticano ma vincono contro i Phoenix Suns per 111-109: nonostante un divario enorme in classifica, i Suns tengono botta fino all’ultimo istante in casa di una delle squadre più forti della stagione. Con la forza di volontà di un grande team i Raptors strappano comunque la posta in palio e si portano ad un passo dalla vetta assoluta dei Milwaukee Bucks.

I Charlotte Hornets sovrastano i Sacramento Kings per 114-95: poco prima dell’intervallo gli Hornets mettono a referto una serie decisa di punti che consegna loro un secondo tempo tutto sommato tranquillo da gestire, rinsaldando l’ottavo posto ad Est che vale i playoff. Gli Hornets vincono dopo il sofferto tour in trasferta ad Ovest, i Kings perdono nettamente nonostante la loro classifica rimanga positiva.