NBA, 16 novembre 2019: Rockets e Harden di nuovo lanciatissimi e Timberwolves fuorigioco, bene i Bucks sui Pacers

Nella notte della NBA di sabato 16 novembre 2019 si sono giocati otto incontri.

Gli Houston Rockets travolgono fuori casa i Minnesota Timberwolves per 125-105: partita equilibrata per due quarti, la ripresa è di marca decisamente dei razzi, spinti da un James Harden sempre più senza limiti statistici (49 punti, 6 assist e 5 rimbalzi): i Timberwolves esplodono e, dopo un grande avvio di stagione, in due gare subiscono un -41 totale di passivo preoccupante fra le mura amiche. Karl-Anthony Towns marca per i lupi invernali 27 punti e 15 rimbalzi.

I Milwaukee Bucks stravincono sul campo degli Indiana Pacers per 102-83. Il primo quarto si vive su vantaggi alterni, Milwaukee inizia a prendere campo nel secondo parziale e, dopo l’intervallo, pone di fronte ai battistrada una difesa insuperabile che limita i Pacers a soli 83 punti. Nei cervi dei Wisconsin, sempre più lanciati in classifica, Giannis Antetokounmpo mette insieme 26 punti, 13 rimbalzi e 6 assist, per Indiana Myles Turner accumula 16 punti e 11 rimbalzi.

NBA: le altre partite

I Dallas Mavericks sconfiggono i Toronto Raptors per 110-102, in una gara dai vari volti, sfaccettata tra domini improvvisi e tracolli di punteggio in altri casi, come quello che nel finale vede i Mavs subire quasi una rimonta incredibile prima dello scadere; quasi, perché Dallas stringe i denti e ottiene una vittoria importante; Luka Doncic firma per i blu texani 26 punti, 15 rimbalzi e 7 assist, nei Raptors Norman Powell centra 26 punti e 6 rimbalzi.

I Miami Heat trionfano ancora superando i New Orleans Pelicans per 109-94 grazie ad un controllo sostanziale della partita che dura fin dal primo quarto e che lascia pochi spazi agli attacchi dei blu scuro della Louisiana, che non hanno alcun modo per trovare uno spiraglio per la vittoria nei dodici minuti finali. Miami continua a sognare, stanziando nelle prime posizione della Eastern Conference con Bam Adebayo che riserva 18 punti, 14 rimbalzi e 4 assist, per i Pelicans Nickeil Alexander-Walker realizza dalla panchina 27 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.

I Los Angeles Clippers radono al suolo gli Atlanta Hawks per 150-101: la partenza decisa di Los Angeles sembra non bastare a vincere fin da subito, gli Hawks sfiorano il pareggio nel secondo quarto, per poi scomparire sotto un fuoco di fila dell’attacco dei Clippers che porta ad uno storico +49 di margine, che porta anche Paul George a mettere in calce 37 punti, 4 rimbalzi e 3 assist; pessima figura per Atlanta, Trae Young incide con 20 punti, 6 assist e 5 rimbalzi.

I Brooklyn Nets ritrovano la vittoria in casa dei Chicago Bulls per 117-111: il divario di organico tra le due squadre è netto, ma Chicago gioca bene e Brooklyn mostra ancora lacune su cui dover lavorare molto; tuttavia i Nets si comportano in modo discreto, quanto basta per battere i Bulls, con Spencer Dinwiddie che ottiene 24 punti e 4 assist, per i tori Zach LaVine sostiene 36 punti e 6 rimbalzi.

I Portland Trail Blazers vincono in casa dei San Antonio Spurs per 121-117: due squadre in difficoltà si affrontano a viso aperto, Portland spreca tutto nel primo tempo e si fa rimontar da San Antonio, che pare avvicinarsi alla vittoria, per poi scivolare in un finale mediocre che consente ai pioneri di recuperare ed accaparrarsi il successo con un CJ McCollum da 36 punti, 7 assist e 6 rimbalzi, mentre per gli Spurs LaMarcus Aldridge raccoglie 30 punti e 13 rimbalzi.

I Charlotte Hornets trionfano sul filo di lana in casa dei New York Knicks per 103-102: incredibile a dirsi, ma dopo la tripla decisiva nella gara scorsa con i Pistons di Malik Monk, stavolta è Devonte’ Graham a marcare il tiro da tre che vale il successo a due secondi dalla fine. Charlotte si rialza e rivede la zona playoff e lo stesso Devonte’ Graham continua a macinare grandi prestazioni con 29 punti e 4 rimbalzi. I Knick sprofondano nella Eastern Conference e Mitchell Robinson concretizza dalla panchina 17 punti e 12 rimbalzi.