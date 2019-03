NBA, 16 marzo 2019: i Warriors devastano i Thunder, Denver batte Indiana. Tutti gli incontri

Nella notte della NBA di sabato 16 marzo 2019 si sono disputate otto partite.

I Golden State Warriors vincono fuori casa contro gli Oklahoma City Thunder per 110-88. Dal primo minuto i Warriors prendono il controllo della partita, distaccano gli avversari e non si fanno più riprendere, rendendo Westbrook e compagni completamente inoffensivi. Primo posto confermato ad Ovest per i Warriors con uno Stephen Curry forte con 33 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, Paul George centra 29 punti e 13 rimbalzi per i Thunder.

I Denver Nuggets superano di un soffio gli Indiana Pacers per 102-100: il primo tempo a proprio favore non serve ai Pacers, i Nuggets rimontano nella ripresa, ma a loro volta i battistrada recuperano terreno ed arrivano fino al 100-100, quando Paul Millsap, a due secondi dalla fine, centra il canestro che vale la vittoria per Denver: Nikola Jokic firma 26 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, mentre per Indiana, al quarto posto ad Est, Thaddeus Young centra 18 punti e 10 rimbalzi.

NBA: gli altri incontri della notte

I San Antonio Spurs sconfiggono i Portland Trail Blazers per 108-103: ottava vittoria consecutiva per gli speroni texani, che prendono il punto della posta in palio solo negli ultimi minuti, dopo aver fatto i conti con gli scattanti Blazers per tutto l’incontro. San Antonio si avvicina alla terza posizione della Western Conference con l’apporto di DeMar DeRozan (21 punti, 8 rimbalzi e 3 assist), Portland rimane in corsa per lo stesso obiettivo e Damian Lillard si accaparra 34 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.

Gli Utah Jazz sorpassano i Brooklyn Nets per 114-98; prova autorevole e decisa di Utah, sempre sul pezzo e soprattutto sempre in grado di imporre un vantaggio oltre i 20 punti sui Nets, che non hanno mai trovato gioco e contromosse per bloccare i giocatori di Salt Lake City. Utah è quasi ai playoff e Rudy Gobert si impone con 23 punti e 17 rimbalzi, i Nets sono in questo momento settimi nella Eastern Conference.

I Boston Celtics mandano al tappeto gli Atlanta Hawks per 129-120. Ottima prova dei ragazzi di coach Stevens, specie per l’apporto offensivo decisivo di tutti i giocatori, atti a superare l’ottima propensione all’attacco di Atlanta, che ha disputato una partita dai buoni contenuti tecnici. Kyrie Irving firma per Boston 30 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, per Atlanta Trae Young raccoglie 26 punti, 4 assist e 4 rimbalzi.

I Washington Wizards sconfiggono i Memphis Grizzlies per 135-128: la gara è incerta e le due squadre giocano alla pari. La fame di vittoria, però, è superiore per Washington, ancora in lotta per la postseason, e questo nel finale fa la differenza. Straordinario Bradley Beal, realizzatore di 40 punti, 7 assist e 5 rimbalzi per i maghi, negli orsi Mike Conley ottiene 28 punti, 12 assist e 3 rimbalzi.

I Phoenix Suns sconfiggono al supplementare e fuori casa i New Orleans Pelicans per 138-136, per un incontro divertentissimo ed in bilico per quasi tutti i 53 minuti di gioco. Phoenix, nonostante un’ultima posizione marcatissima ad Ovest, ha vinto sei delle ultime dieci gare, con il solito Devin Booker fenomenale da 40 punti, 13 assist e 5 rimbalzi; per i Pelicans eccezionale tripla doppia dell’ex Elfrid Payton: 16 punti, 16 assist e 13 rimbalzi.

I Dallas Mavericks negano il successo ai Cleveland Cavaliers per 121-116: i ventuno punti di vantaggio di Dallas a metà secondo quarto danno una tranquillità relativa alla squadra texana, che gestiscono bene, anche se i cavalieri ritornano vicino al pareggio negli ultimi istanti della partita. Tim Hardaway Jr. marca per Dallas 22 punti e 4 rimbalzi, per Cleveland l’ottimo rookie Collin Sexton segna 28 punti, 4 assist e 3 rimbalzi.