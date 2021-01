NBA, 16 gennaio 2021: debutto stellare di Harden con i Nets, battuti i Magic, i Grizzlies stendono i 76ers

Nella notte della NBA di sabato 16 gennaio 2021 si sono giocate sei partite.

I Brooklyn Nets fermano gli Orlando Magic per 122-115: James Harden è al debutto con i Nets e subito mette sul parquet la sua migliore versione, guidando i suoi nuovi compagni ad una vittoria per niente semplice contro i Magic, che danno vita ad una gara accesa e piena di colpi di scena. James Harden si prende per i Nets una tripla doppia da 32 punti, 14 assist e 12 rimbalzi, per i Magic, Nikola Vucevic completa 34 punti, 10 rimbalzi e 7 assist.

I Memphis Grizzlies battono di misura i Philadelphia 76ers per 106-104: la partenza è a favore dei 76ers, il secondo quarto ha nei Grizzlies la squadra che tenta di fare la partita e che guadagna il vantaggio e che nel secondo tempo fugge, ma ecco il ritorno di Philadelphia prima della sirena di fine gara che rischia di rovinare la festa agli orsi. Per Memphis, Brandon Clarke aggiunge 11 punti e 11 rimbalzi, per i 76ers, Ben Simmons mette in saccoccia 11 punti, 16 rimbalzi e 9 assist.

I Portland Trail Blazers impongono il ko agli Atlanta Hawks per 112-106: nella parte centrale di partita c’è la prevalenza netta degli Hawks, con 16 punti di vantaggio che vengono piano piano erosi dai Blazers, che guadagnano passo dopo passo i punti di vantaggio che valgono la vittoria numero otto in stagione. Per Portland, Damian Lillard affina 36 punti, 7 assist e 7 rimbalzi, negli Hawks, Trae Young addiziona 26 punti, 11 assist e 7 rimbalzi.

I San Antonio Spurs mettono alle corde gli Houston Rockets con il punteggio di 103-91 riuscendo a ribaltare il vantaggio iniziale della gara per i Rockets e ad ottenere la fuga nel quarto periodo, dove Houston non trova più il bandolo della matassa. Negli Spurs, DeMar DeRozan è autore di 24 punti, 7 rimbalzi e 4 assist, per i Rockets, Christian Wood centra 24 punti, 18 rimbalzi e 3 assist.

I Toronto Raptors sconfiggono i Charlotte Hornets per 116-113; per i rossi dell’Ontario il trionfo giunge al termine di una partita combattuta, specificatamente i punti decisivi vengono ottenuti nell’ultimo minuto e gli Hornets non trovano la tripla conclusiva che poteva valere il supplementare. Per Toronto, Fred VanVleet supplisce 15 punti, 10 assist e 7 rimbalzi, per gli Hornets, Terry Rozier immagazzina 24 punti e 9 rimbalzi.

I Detroit Pistons stravincono in casa dei Miami Heat per 120-100 con il secondo tempo che si rivela decisivo per la vittoria dei pistoni del Michigan, autori di un parziale distruttivo nei confronti degli Heat, per ora una brutta copia della squadra che lo scorso anno arrivò in finale. Per Detroit, Jerami Grant produce 24 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, negli Heat, Bam Adebayo importa 28 punti, 7 rimbalzi e 6 assist.

Per gli effetti del Covid-19 è stata rinviata la partita tra Phoenix Suns ed Indiana Pacers.