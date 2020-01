NBA, 16 gennaio 2020: super Bucks battono degli ottimi Celtics, i Clippers frenano i Magic

Nella notte della NBA di giovedì 16 gennaio 2020 si sono giocati cinque incontri.

I Milwaukee Bucks sconfiggono i Boston Celtics per 128-123: la grande forma dei Bucks è evidente fin dalla partenza e nel secondo quarto viene raggiunto un massimo di 27 punti di vantaggio, ma i Celtics non si arrendono, cominciano una rimonta che da lenta diventa inesorabile e che viene fermata dai padroni di casa proprio prima della fine. Per i Bucks Giannis Antetokounmpo centra 32 punti, 17 rimbalzi e 7 assist, per Boston Kemba Walker fa faville con 40 punti, 11 rimbalzi e 3 assist.

I Los Angeles Clippers spazzano via gli Orlando Magic per 122-95 conquistando largo margine nel secondo quarto e tenendo saldo il proprio vantaggio nel corso di una ripresa in cui i Magic non si rendono mai pericolosi. I Clippers guadagnano la terza piazza nella Western Conference e Kawhi Leonard si prende 32 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, per Orlando c’è Nikola Vucevic che somma 22 punti, 9 rimbalzi e 4 assist.

I New Orleans Pelicans battono al supplementare gli Utah Jazz per 138-132: grande prestazione dei ragazzi di coach Alvin Gentry in una delle partite più spettacolari di questa stagione, sempre incerta, giocata all’attacco e con due protagonisti su tutti: per i Pelicans Brandon Ingram timbra la prestazione della carriera con 49 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, nei Jazz Donovan Mitchell risplende con 46 punti e 6 rimbalzi.

I Denver Nuggets vincono sul parquet dei Golden State Warriors al supplementare per 134-131 con i padroni di casa che perdono l’occasione di chiudere la gara fin dall’inizio; avanti di 19 punti, si fanno rimontare dalle pepite e nel supplementare prevale la maggior forza dei Nuggets, che vanno avanti e che limitano il rientro dei guerrieri. Per Denver Will Barton accumula 31 punti, 7 assist e 5 rimbalzi, per Golden State Alec Burks dalla panchina insacca 25 punti e 5 rimbalzi.

I Phoenix Suns dilagano sul campo dei New York Knicks per 121-98 lasciando ai newyorkesi i primi quindici minuti di buona prova per passare avanti subito dopo e chiudere ben prima della sirena il discorso vittoria. Per Phoenix Ricky Rubio conclude 25 punti, 13 assist e 8 rimbalzi, per i Knicks Julius Randle trova 26 punti, 6 rimbalzi e 3 assist.