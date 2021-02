NBA, 16 febbraio 2021: i Nets sorprendono fuori casa i Suns, i Celtics stendono i Nuggets

Nella notte della NBA di martedì 16 febbraio 2021 si sono giocate sei partite.

I Brooklyn Nets sorprendono fuori casa i Phoenix Suns con il punteggio di 128-124: Phoenix ad un certo punto della partita pare avere il controllo del risultato, James Harden si scatena nel quarto periodo e permette proprio all’ultimo minuto di sorpassare i soli d’Arizona ed arrivare per primi al traguardo. Nei Nets, secondi ad Est, James Harden è splendente con 38 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, per i Suns, Chris Paul mette in calce 29 punti, 7 assist e 4 rimbalzi.

I Boston Celtics stendono i Denver Nuggets per 112-99 con una gara ben amministrata, di quelle che mancava ultimamente ai verdi del Massachusetts, fra l’altro prendendosi lo scalpo di una delle migliori squadre e di quelle che si stava più distinguendo nelle ultime settimane. Per Boston, Jaylen Brown raccoglie 27 punti, 5 assist e 5 rimbalzi, per i Nuggets, Nikola Jokic sfoggia 43 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.

I Toronto Raptors vincono in casa dei Milwaukee Bucks per 124-113 pescando una prestazione incoraggiante, sofferta in più casi per i vari ritorni al pareggio dei Bucks, ma senza mai demordere, arrivando al settimo posto ad Est. Per Toronto troviamo Fred VanVleet che sintetizza 33 punti, 7 rimbalzi e 4 assist, per i Bucks, alla quarta sconfitta di fila, Giannis Antetokounmpo mostra 34 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.

I Los Angeles Lakers battono fuori casa i Minnesota Timberwolves per 112-104: a varie fasi prendono il vantaggio entrambe le squadre ed i Timberwolves ultimi non sfigurano contro i campioni in carica, ma nel finale emerge il maggior tasso tecnico dei giallo-viola ed anche LeBron James che apporta 30 punti, 13 rimbalzi e 7 assist; per i Timberwolves, Anthony Edwards marca 28 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.

I Portland Trail Blazers sconfiggono in trasferta gli Oklahoma City Thunder per 115-104 ed anche stavolta c’è lo zampino di Damian Lillard, con le sue triple letali nel quarto periodo che allontanano i Thunder dalla possibilità del pareggio, con la quinta vittoria consecutiva e con lo stesso Lillard che annovera 31 punti, 10 assist e 7 rimbalzi. Per Oklahoma City, Luguentz Dort lavora 23 punti, 6 rimbalzi e 3 assist.

I New Orleans Pelicans demoliscono fuori casa i Memphis Grizzlies per 144-113: per un tempo non si può presumere il disastro dei Grizzlies, visto il punteggio che rasenta la parità, quindi New Orleans aumenta i ritmi e le percentuali e fa quello che vuole contro degli avversari inermi. Per i Pelicans, Zion Williamson somma 31 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, per i Grizzlies, Ja Morant retribuisce 28 punti, 8 assist e 7 rimbalzi.

Per il forte maltempo che ha colpito gli Stati Uniti, Detroit Pistons – San Antonio Spurs è stata rinviata a data da destinarsi.