NBA, 16 dicembre 2019: i Mavericks fermano Antetokounmpo ed i Bucks, Toronto regola Cleveland

Nella notte della NBA di lunedì 16 dicembre 2019 si sono disputate sette gare.

I Dallas Mavericks fermano in trasferta i Milwaukee Bucks per 120-116: partita di alto livello e dalle grandi giocate, Dallas nel primo tempo prova ad andarsene e viene fermata dai verdi del Wisconsin. Nel secondo tempo altra avanzata nel punteggio dei Mavs e stavolta il distacco resiste fino alla fine. Per Dallas, terza forza ad Est, Kristaps Porzingis intabella 26 punti, 12 rimbalzi e 4 assist. Ai Bucks, la cui striscia di diciassette vittorie si blocca, non basta un immenso Giannis Antetokounmpo da 48 punti, 14 rimbalzi e 4 assist.

I Toronto Raptors regolano i Cleveland Cavaliers per 133-113: compito molto facile, vantaggio che sin dai primi minuti viaggia tra i 15 ed i 20 punti e per tutta la gara l’andamento è questo, Cleveland ha poche risposte da proporre ai velociraptor dell’Ontario, che vincono anche grazie alla solita concreta prestazione di Pascal Siakam (33 punti, 4 rimbalzi e 4 assist); per i Cavaliers Collin Sexton recupera 25 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.

NBA: le altre partite

Gli Houston Rockets sovrastano i San Antonio Spurs per 109-107: vittoria incredibile, perché gli speroni, quasi al termine del secondo tempo, comandano di 25 lunghezze: la super ripresa da parte dei razzi in rosso permette la rimonta, che va a termine a qualche minuto dalla conclusione e restituisce un successo di carattere ai ragazzi di coach D’Antoni. Russell Westbrook iscrive per conto di Houston 31 punti, 10 rimbalzi e 4 assist. Negli Spurs LaMarcus Aldridge sentenzia 19 punti, 13 rimbalzi e 4 assist.

I Memphis Grizzlies volano battendo i Miami Heat per 118-111: Memphis si riporta nel raggio della zona playoff con una gara estremamente concreta, gli Heat le provano tutte, pure la rimonta riuscità a metà del quarto periodo, ma pure questo non ferma la furia dei Grizzlies, per cui Ja Morant mette nero su bianco 20 punti e 10 assist. Negli Heat Jimmy Butler realizza 25 punti, 8 assist e 4 rimbalzi.

Gli Oklahoma City Thunder fulminano i Chicago Bulls per 109-106 gettando nel panico la franchigia di Chicago, rea di aver gettato alle ortiche un vantaggio di 26 punti; la gara vittoriosa dei Thunder trova una felice risultanza per merito soprattutto di Chris Paul, autore di una super partita da 30 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Nei Bulls Zach LaVine splende con 39 punti e 3 assist.

I Portland Trail Blazers superano in trasferta i Phoenix Suns per 111-110 con un periodo conclusivo divertente e da capogiro, Portland si fa avanti nel punteggio a piccoli passi negli ultimi giri di lancette e Phoenix manca la tripla che avrebbe regalato il successo. Nei Blazers CJ McCollum rende 30 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, per i Suns Ricky Rubio centra 10 punti, 14 assist e 11 rimbalzi.

I Washington Wizards superano fuori casa i Detroit Pistons per 133-119 ed i Wizards trovano un po’ di serenità tenendo saldo il risultato nel corso del secondo tempo, mentre Detroit si ferma nel corso della sua stentata risalita. Per Washington Bradley Beal stipula 35 punti, 10 assist e 3 rimbalzi, per Detroit Derrick Rose fissa nel tabellino, partendo da riserva, 22 punti, 8 assist e 6 rimbalzi.