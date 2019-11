NBA, 15 novembre 2019: Celtics inarrestabili, battuti anche i Warriors. I Lakers vincono contro i Kings

Nella notte della NBA di venerdì 15 novembre 2019 si sono disputate otto partite.

I Boston Celtics vincono in casa dei Golden State Warriors per 105-100: la grande partenza in partita dei Warriors non spaventa la squadra di Boston, che recupera subito e dà vita ad un incontro molto interesante, sempre in bilico e un finale deciso negli ultimi due minuti da parte dei Celtics, i primi in questa stagione a raggiungere le dieci vittorie: per i verdi Jayson Tatum ottiene 28 punti e 4 rimbalzi; i Warriors affondano, nonostante l’ottima prestazione, e Alec Burks dalla panchina firma 20 punti e 3 rimbalzi.

I Los Angeles Lakers superano di un soffio i Sacramento Kings per 99-97: primo tempo a decisa marca viola, con un gioco in progresso mostrato dalla squadra dell’ex coach dei lacustri, Luke Walton. Nel secondo tempo prevale la squadra di coach Frank Vogel, ma i Kings si giocano tutte le lor carte fino alla fine ed i Lakers riescono a vincere allo sprint conclusivo. Per i giallo-viola LeBron James raccoglie 29 punti, 11 assist e 4 rimbalzi, per Sacramento Buddy Hield sistema 21 punti, 8 rimbalzi e 3 assist.

NBA: le altre partite

Gli Houston Rockets irrompono sugli Indiana Pacers per 111-102: James Harden e compagni raccolgono la sesta vittoria consecutiva contro una delle squadre del momento, i Pacers, a testimonianza di equilbri non ancora perfetti ma risistemati dopo le prime prove deludenti, specie dal punto di vista difensivo; il fenomeno dei Rockets anche stavolta distrugge gli avversari con 44 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, per Indiana Domantas Sabonis si prende 18 punti, 13 rimbalzi e 3 assist.

Gli Oklahoma City Thunder scioccano i Philadelphia 76ers al supplementare con il risultato di 127-119. Il rendimento altalenante della squadra di Oklahoma City vede in questo caso pendere la bilancia in suo favore, con ottime percentuali offensive e con i Sixers lasciati fuori dalla vittoria nel momento clou della sfida, il supplementare: ora per i Thunder arrivano a cinque vittorie e sette sconfitte con Danilo Gallinarie eccellente grazie a 28 punti e 7 rimbalzi realizzati. 76ers stoppati, Joel Embiid rimarca 31 punti e 12 rimbalzi.

I Memphis Grizzlies sorprendono gli Utah Jazz per 107-106: il ritorno di Mike Conley per la prima volta da avversario dei Grizzlies è un tripudio ed un omaggio ad un grande playmaker, che con i suoi compagni dà vita ad una partita emozionante dal primo all’ultimo minuto, con il successo tenuto con gli artigli dagli orsi del Tennessee: Ja Morant centra 25 punti, 8 assist e 4 rimbalzi, per Utah Donovan Mitchell realizza 29 punti, 9 rimbalzi e 5 assist.

I Washington Wizards compiono il colpo in casa dei Minnesota Timberwolves per 137-116; dominio quasi completo da parte dei maghi della capitale, inaspettato, specie per la prova completamente negativa da parte dei Timberwolves, nulli nel quarto periodo, in balia dei blu-rossi che raccolgono il terzo successo stagionale grazie ad un fenomenale Bradley Beal da 44 punti, 10 assist e 3 rimbalzi; per Minnesota Karl-Anthony Towns è l’unico a scatenarsi con 36 punti, 10 rimbalzi e 3 assist.

Gli Orlando Magic raccolgono la vittoria contro i San Antonio Spurs per 111-109: gli Spurs vivono un momento molto complicato, partono forte ma cedono alla distanza, pur rimanendo in gioco. I Magic conquistano la vittoria allo scadere con i tiri liberi di Evan Fournier ed il francese marca 26 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Quarta sconfitta di fila per San Antonio, DeMar DeRozan infila 21 punti e 5 assist.

I Charlotte Hornets colgono il successo allo scadere contro i Detroit Pistons per 109-106, la tripla di Malik Monk sulla sirena resta una delle giocate più impressionanti di questo inzio di stagione, riporta Charlotte a trovare una posizione in classifica migliora e spedisce i Pistons in crisi nerissima. Per gli Hornets Devonte’ Graham prende 18 punti, 10 assist e 5 rimbalzi, per i Pistons Langston Galloway timbra 32 punti dalla panchina.