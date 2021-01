NBA, 15 gennaio 2021: Bucks avanti di misura sui Mavericks, Lakers ancora ok sui Pelicans

Nella notte della NBA di venerdì 15 gennaio 2021 si sono disputate sette partite.

I Milwaukee Bucks superano i Dallas Mavericks per 112-109: primo tempo favorevole ai Bucks, con il ritorno inesorabile dopo l’intervallo da parte dei Mavericks. Gran finale aperto e con alternanza di vantaggi, fino all’affondo decisivo di Milwaukee che vale la vittoria. Per i Bucks, Giannis Antetokounmpo inserisce nel tabellino 31 punti e 9 rimbalzi, per Dallas, Luka Doncic valorizza 28 punti, 13 assist e 9 rimbalzi.

I Los Angeles Lakers affondano i New Orleans Pelicans per 112-95. Gara a due facce, il primo tempo vede New Orleans giocare con decisione e tenersi avanti, prima della pausa lunga però i Lakers si avvicinano al pareggio, fatto che si verifica appena rientrati e con il dominio pressoché completo nel secondo tempo dei lacustri, con LeBron James che affina 21 punti, 11 assist e 8 rimbalzi; per New Orleans, Zion Williamson prende 21 punti, 12 rimbalzi e 4 assist.

NBA, le altre partite

I Boston Celtics distruggono gli Orlando Magic con il punteggio di 124-97. Fino alla prima parte del secondo quarto, Boston è avanti senza fuggire, poi il ritmo accelera ed Orlando rimane a secco nella ripresa, ottenendo poco e difendendo male; Boston si riporta in vetta alla conference e Jaylen Brown trova 21 punti e 8 assist, nei Magic, Khem Birch incentra 12 punti e 12 rimbalzi.

I Los Angeles Clippers azzerano fuori casa i Sacramento Kings per 138-100: decisivo il terzo quarto, con un 37-16 che fa la differenza a favore dei Clippers e che mette ko dei Kings che, fino a quel punto, avevano provato a rimanere quanto meno in partita. Per Los Angeles, Kawhi Leonard agglomera 27 punti, 6 assist e 4 rimbalzi, nei Kings, Marvin Bagley III somma 20 punti e 5 rimbalzi.

Gli Utah Jazz demoliscono gli Atlanta Hawks per 116-92 stando avanti per tre quarti attorno ai dieci punti di vantaggio e distruggendo la difesa avversaria negli ultimi dodici minuti di gioco, cedendo in modo improvviso ed inatteso. Per Utah, Donovan Mitchell trattiene 26 punti, 4 assist e 3 rimbalzi, negli Hawks mette insieme 16 punti e 11 rimbalzi.

Gli Oklahoma City Thunder battono i Chicago Bulls per 127-125 occasione gettata al vento per Chicago, a metà partita il vantaggio tocca i 22 punti e tutto pareva tranquillo, poi arrivano i Thunder che eseguono il sorpasso nel quarto periodo, tengono in un gran finale e vincono. Per Oklahoma City, Shai-Gilgeous-Alexander totalizza 33 punti, 10 assist e 5 rimbalzi, per i Bulls, Zach LaVine compone 35 punti, 7 rimbalzi e 6 assist.

I Cleveland Cavaliers sconfiggono i New York Knicks per 106-103 al supplementare in una partita che rende spettacolo, incertezza e che giustamente si prolunga con il tempo addizionale: a trionfare in questo scenario è Cleveland, con Andre Drummond che troneggia con 33 punti, 23 rimbalzi e 3 assist, per i Knicks, Julius Randle emette 28 punti, 6 assist e 6 rimbalzi.

Tre partite non si sono disputate, sono Detroit Pistons – Washington Wizards, Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies, Phoenix Suns – Golden State Warriors, tutte fermate per l’emergenza Covid-19 e posticipate in calendario.