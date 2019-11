NBA, 14 novembre 2019: i Nuggets hanno la meglio sui Nets, i Bucks ok contro i Bulls

Nella notte della NBA di giovedì 14 novembre 2019 si sono disputati sei incontri.

I Denver Nuggets sconfiggono i Brooklyn Nets per 101-93: la buona prova degli uomini di coach Mike Malone si esprime nella grande rimonta effettuata nel secondo tempo, con i Nets avanti di 16 punti e che nel quarto periodo si ritrovano sotto per mano di Denver. Nei Nuggets, secondi ad Ovest, Nikola Jokic marca 18 punti, 10 rimbalzi e 3 assist, per Brooklyn, ora in bassa classifica, Kyrie Irving centra 17 punti, 9 assist e 6 rimbalzi.

I Milwaukee Bucks superano i Chicago Bulls per 124-115, sempre lanciati in avanti ed abili solo in parte nel fermare dei discreti Bulls; solo nella seconda parte di partita i verdi del Wisconsin possono andare avanti e vincere la gara che li proietta alla seconda piazza ad Est, con i 69 punti della coppia Antetokounmpo-Bledsoe: nello specifico, Giannis Antetokounmpo si prende 38 punti, 16 rimbalzi e 4 assist, Eric Bledsoe realizza 31 punti, 8 assist e 4 rimbalzi. Per Chicago Coby White rifila dalla panchina 26 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.

I Miami Heat vincono in casa dei Cleveland Cavaliers per 108-97: Miami è sempre avanti, irraggiungibili per dei Cavs sottotono rispetto alle partite precedenti, capaci di addolcire il passivo solo grazie alla gestione tranquilla del punteggio degli Heat, in cui Kendrick Nunn marca 23 punti, 8 assist e 5 rimbalzi, per Cleveland Kevin Love fissa 21 punti e 10 rimbalzi.

I Phoenix Suns sbalzano indietro gli Atlanta Hawks per 128-112, con il ritorn di una potenza di fuoco stratosferica da parte dei soli d’Arizona, loro autentico punto di forza, che coincide anche con il ritorno al successo ed una classifica invidiabile che continua a far sognare. Per Phoenix ci pensa stavolta Kelly Oubre Jr. a guidare il tabellino dei suoi con 30 punti, 7 rimbalzi e 3 assist; Trae Young intabella per i falchi 21 punti e 13 assist.

I New Orleans Pelicans abbattono i Los Angeles Clippers per 132-127: la terza vittoria stagionale dei pellicani viene ottenuta prendendo lo scalpo di una delle favorite al titolo, i Clippers: un finale combattuto consente finalmente alla squadra della Louisiana di sorridere e provare a risalire la china, mentre Jrue Holiday devasta gli avversari con 36 punti, 7 assist e 4 rimbalzi. Nei Clippers rientra Paul George alla grande con 33 punti, 9 rimbalzi e 4 assist.

I New York Knicks vincono sui Dallas Mavericks per 106-103: la partita ha visto quasi sempre in vantaggio la squadra alla zuava newyorkese, non il quarto periodo, sfida di alta concitazione fra le due sfidanti, che riporta all’ultimo i Knicks a respirare, con un buon Marcus Morris da 20 punti e 5 rimbalzi; Luka Doncic comanda come al solito i maverick con un’altra tripla doppia da 33 punti, 11 assist e 10 rimbalzi.