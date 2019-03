NBA, 14 marzo 2019: i Nuggets fulminano allo scadere i Mavericks, i Pacers vincono sui Thunder. Tutte le gare

Nella notte della NBA di giovedì 14 marzo 2019 si sono giocate sei partite.

I Denver Nuggets battono alla sirena i Dallas Mavericks per 100-99: al termine di una gara esaltante, ricca di numeri e di azioni offensive di rilievo, ci pensa Nikola Jokic ad infilare il canestro decisivo al termine della partita per tenere una vittoria che dà modo ai Nuggets di continuare a credere nella prima posizione ad Ovest. Paul Millsap è il miglior realizzatore dei Nuggets e segna 33 punti, 8 rimbalzi e 3 assist, nei Mavericks Luka Doncic mette a referto 24 punti, 11 rimbalzi e 9 assist.

Gli Indiana Pacers sfilano la vittoria nel finale agli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 108-106: la rimonta di Indiana viene completata a soli 1,8 secondi dal termine con un canestro in area di Wesley Matthews; i Thunder provano il tiro della disperazione, senza che questo vada a segno. Indiana carpisce la terza piazza ad Ovest e segnala dalla panchina Domantas Sabonis con 26 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. Per Oklahoma City Paul George mette a segno 36 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.

NBA: le altre partite della notte

I Toronto Raptors regolano i Los Angeles Lakers per 111-98. I Raptors tengono un discreto vantaggio per tutta la gara, Los Angeles prova a rientrare in partita più volte, ma la somma tecnica dei giocatori dell’Ontario permette loro di gestire piuttosto bene la situazione e vincere con pochi affanni. Per i Raptors, sempre secondi nella Eastern Conference, Kawhi Leonard marca 25 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, nei lacustri LeBron James si prende 29 punti, 6 assist e 4 rimbalzi.

I Boston Celtics superano i Sacramento Kings per 126-120. Per tre quarti di gara i Kings giocano bene e gestiscono bene tutte le situazioni, oltre che il vantaggio, poi nel quarto periodo i Celtics si fanno avanti, mettono in campo un’ottima pallacanestro e vincono in casa dopo molte sconfitte, con Kyrie Irving che sintetizza una tripla doppia da 31 punti, 12 assist e 10 rimbalzi, nei Kings Buddy Hield domina con 34 punti, 7 assist e 4 rimbalzi.

Gli Utah Jazz vincono contro i Minnesota Timberwolves per 120-100, con il pallino del gioco sempre in mano, senza darsi ad una fuga nel punteggio, tutto ciò fino agli ultimi istanti, dove i Jazz dilagano e si prendono la settima vittoria nelle ultime dieci partite. Donovan Mitchell ottiene per Utah 24 punti, 6 assist e 3 rimbalzi, nei Timberwolves troviamo il solito Karl-Anthony Towns con 26 punti, 12 rimbalzi e 4 assist.

Gli Orlando Magic polverizzano i Cleveland Cavaliers per 120-91; tutto troppo semplice per Orlando, che, nel suo rendimento ondivago, può così rimanere in corsa ancora per la posteseason, con Aaron Gordon che firma 21 punti, 6 rimbalzi e 4 assist; Cleveland è largamente insufficiente nel rendimento, nonostante Collin Sexton marchi 23 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.