NBA, 14 gennaio 2021: i Pacers fanno il colpo in casa dei Trail Blazers, i 76ers si impongono sugli Heat

Nella notte della NBA di giovedì 14 gennaio 2021 si sono giocate cinque gare.

Gli Indiana Pacers stravincono in casa dei Portland Trail Blazers per 111-87: dopo un primo quarto quasi alla pari, primato mai in discussione da parte dei Pacers, la loro fuga in avanti riflette il loro grande stato di forma ed il gioco consolidato anche dopo la partenza di Oladipo, destinazione Houston. Indiana va a otto successi e quattro ko, con Domantas Sabonis che aggiunge 23 punti, 15 rimbalzi e 5 assist, per Portland, Damian Lillard elabora 22 punti, 6 rimbalzi e 4 assist.

I Philadelphia 76ers stendono i Miami Heat per 125-108: Miami ha il vantaggio in vari tratti del primo quarto, poi cede ed i 76ers si comportano come nella maggior parte di queste prime partite, con autorità e con ottime percentuali di realizzazione, raggiungendo i nove successi in questo momento. Per Philadelphia, Shake Milton intabella 31 punti e 7 assist, negli Heat, Gabe Vincent offre 21 punti e 8 assist.

I Denver Nuggets fermano i Golden State Warriors per 114-104 in quello che dovrebbe essere uno scontro di alta classifica e che invece si rivela una partita da mezza graduatoria, nonostante i grandi campioni ed organici dei due team, che hanno faticato a trovare continuità. Sono i Nuggets a fare la gara ed a portarla in porto, con Nikola Jokic che marca ancora una tripla doppia da 23 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, per i Warriors, Stephen Curry fa furore con 35 punti, 11 rimbalzi e 4 assist.

Gli Houston Rockets vincono sul parquet dei San Antonio Spurs per 109-105: la partenza di Harden è un trauma per i Rockets e per la tifoseria ma, nonostante assenza varie, riescono a cogliere di sorpresa San Antonio nel finale di partita, trovando un successo oramai perduto. Per Houston, Christian Wood fa suoi 27 punti e 15 rimbalzi, per gli Spurs, Keldon Johnson accoppia 29 punti e 6 rimbalzi.

I Toronto Raptors piegano i Charlotte Hornets per 111-108 ritornando alla vittoria dopo molte sconfitte, conquistando un vantaggio incerto dal secondo quarto e, soffrendo, difendendolo con le unghie fino al finale molto emozionante. Per Toronto, Chris Boucher immette 25 punti e 10 rimbalzi, per gli Hornets, P.J. Washington esibisce 20 punti e 11 rimbalzi.