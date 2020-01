NBA, 14 gennaio 2020: i Bucks travolgono i Knicks, i Grizzlies sorprendono i Rockets

Nella notte della NBA di martedì 14 gennaio 2020 si sono giocati sei incontri.

I Milwaukee Bucks travolgono i New York Knicks per 128-102: si comprende fin da subito la superiorità dichiarata dei Bucks, che dopo un primo quarto di tranquilla gestione volano verso i 30 punti di margine e si godono la nona vittoria in dieci partite, nonché la vetta assoluta della classifica. Per Milwaukee Giannis Antetokounmpo fa quello che vuole con 37 punti, 9 rimbalzi e 4 assist, per New York Julius Randle marca 25 punti, 15 rimbalzi e 3 assist.

I Memphis Grizzlies spengono gli Houston Rockets per 121-110: parte bene la squadra texana, poi gli azzurri del Tennessee conducono dal secondo quarto, soffrono le offensive avversarie ma giocano di più e meglio e sorprendono i Rockets. Per Memphis, che consolida l’ottavo posto ad Ovest, Ja Morant vola con 26 punti, 8 assist e 5 rimbalzi, per i rossi James Harden produce ben 41 punti, 6 assist e 6 rimbazli.

Gli Utah Jazz vincono sul campo dei Brooklyn Nets per 118-107 grazie al secondo tempo di grande spessore tecnico e realizzativo, gli spazi che restano aperti per attaccare a Brooklyn si restringono e Utah si presenta nettamente avanti sul rettilineo del traguardo. Jazz secondi nella Western Conference e Ruby Gobert assembla 22 punti, 18 rimbalzi e 4 assist, nei Nets Kyrie Irving rende 32 punti, 11 assist e 5 rimbalzi.

I Los Angeles Clippers sconquassano i Cleveland Cavaliers per 128-103 con una prova eccezionale del proprio leader, Kawhi Leonard, che condisce la serata con 43 punti, 4 assist e 3 rimbalzi, permettendo ai Clippers un altro successo valido per lottare per il secondo posto della Western Conference. Nei Cavaliers Collin Sexton segna 25 punti.

I Dallas Mavericks fanno piazza pulita in casa dei Golden State Warriors per 124-97 lasciando le briciole ai blu e gialli fin da subito, con la forbice che si amplia minuto dopo minuto a favore di Dallas, maestosa con un gruppo che interpreta bene la propria parte sul campo e con Luka Doncic che rifila 20 punti e 8 rimbalzi. Warriors al nono ko consecutivo, con Jordan Poole che dalla panchina rinviene 17 punti e 5 assist.

Gli Atlanta Hawks battono i Phoenix Suns per 123-110, rimangono ultimi nella Eastern Conference ma abbandonano l’ultima piazza assoluta superando i Warriors, merito di una prova vivace e forte dal punto di vista offensivo, scacciando un lungo momento di buio. Negli Hawks Trae Young risplende con 36 punti, 10 assist e 4 rimbalzi. Nei Suns Devin Booker accorpa 39 punti, 7 rimbalzi e 3 assist.