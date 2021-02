NBA, 14 febbraio 2021: i Nuggets travolgono i Lakers, i Trail Blazers vincono sul parquet dei Mavericks

Nella notte della NBA di domenica 14 febbraio 2021 si sono disputate dieci partite.

I Denver Nuggets travolgono i Los Angeles Lakers per 122-105 per una gara giocata splendidamente dal gruppo del Colorado, che vede in netta ascesa le prestazioni della squadra e di conseguenza anche i risultati, con il settimo posto ottenuto ad Ovest. Per Denver, Nikola Jokic sigla una tripla doppia da 23 punti, 16 rimbalzi e 10 assist, LeBron James mette insieme per i Lakers 22 punti, 10 rimbalzi e 9 assist.

I Portland Trail Blazers vincono sul parquet dei Dallas Mavericks per 121-118 resistendo alla rimonta dei Mavericks e con Lillard che si rivela di nuovo decisivo negli ultimi istanti, siglando i punti che chiudono la partita che vale il quinto posto nella Western Conference. Per Portland, Damian Lillard esegue 34 punti, 11 assist e 3 rimbalzi, per Dallas, Luka Doncic splende di nuovo con 44 punti, 9 assist e 7 rimbalzi.

I San Antonio Spurs battono in trasferta i Charlotte Hornets per 122-110 con gli ultimi dieci minuti in mano agli speroni texani, che vincono e si mettono al sesto posto ad Ovest, tra Blazers e Nuggets, gli Hornets hanno giocato bene solo per tre quarti. Per gli Spurs, Dejounte Murray aggiunge 26 punti, 12 rimbalzi e 6 assist, per Charlotte, Terry Rozier completa 33 punti, 7 rimbalzi e 4 assist.

NBA, le altre partite

I Los Angeles Clippers affondano i Cleveland Cavaliers per 128-111 dimostrando di essere in uno stato eccellente, di progredire nel gioco e di conquistare risultati convincenti, al contrario di Cleveland, che è costretta a subire il quinto stopo consecutivo. Per i losangelini, Lou Williams fissa 30 punti e 10 assist, per i Cavaliers, Jarrett Allen trova 15 punti, 10 rimbalzi e 3 assist.

I Phoenix Suns non si arrestano più e battono gli Orlando Magic con il punteggio di 109-90, il secondo tempo è comandato sotto ogni aspetto ed assieme ad una forte propensione a segnare si oppone una difesa che rimane solida e non subisce contraccolpi di genere. Per Phoenix, Devin Booker trattiene 27 punti, 6 assist e 4 rimbalzi, per i Magic, Terrence Ross guadagna 23 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.

Gli Oklahoma City Thunder fermano i Milwaukee Bucks per 114-109 e, nonostante le molte fatiche nel corso delle ultime partite, tra supplementari e gare che non hanno purtroppo portato risultati, arriva un successo che vale molto per il morale dei Thunder; Milwaukee è invece in difficoltà nelle ultime gare. Per Oklahoma City, Al Horford impiega 20 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, per Milwaukee, Giannis Antetokounmpo va in tripla doppia con 24 punti, 17 rimbalzi e 10 assist.

I Memphis Grizzlies stravincono in casa dei Sacramento Kings per 124-110: gli orsi sono in piena bagarre playoff e mettono sul parquet tutto il loro talento, che è sufficiente per dominare la partita dai primi istanti fino alla conclusione. Nei Grizzlies, Jonas Valanciunas mette in saccoccia 25 punti e 13 rimbalzi, per i Kings, De’Aaron Fox infila 23 punti e 9 assist.

I Washington Wizards stoppano i Boston Celtics per 104-91 ed è la conferma che la squadra della capitale sta studiando contromosse difensive efficienti, approfittando poi in attacco delle realizzazioni di Westbrook e Bradley Beal, che ultima una gara di spicco da 35 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, nei Celtics, Kemba Walker materializza 25 punti e 7 rimbalzi.

I Minnesota Timberwolves fanno loro il punto in casa dei Toronto Raptors per 116-112: nel confuso finale, Minnesota fa meglio, mentre Toronto sbaglia un paio di conclusioni non impossibili che condizionano il risultato finale. I Timberwolves vincono con Karl-Anthony Towns che fa suoi 20 punti, 11 rimbalzi e 3 assist, per i Raptors, Kyle Lowry carpisce 24 punti, 4 assist e 4 rimbalzi.

I Detroit Pistons sconfiggono i New Orleans Pelicans per 123-112: i Pistons ribaltano il primo tempo favorevole ai Pelicans e danno concretezza al proprio sistema offensivo, arrivando all’ottava vittoria stagionale, ancora comunque molto arretrati in classifica. Per i Pistons, Mason Plumlee estende una tripla doppia da 17 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, per i Pelicans, Brandon Ingram gestisce 26 punti, 7 assist e 4 rimbalzi.