NBA, 13 novembre 2019: Rockets bene contro i Clippers, Celtics primi e vincenti contro i Wizards

Nella notte della NBA di mercoledì 13 novembre 2019 si sono giocate sette partite.

Gli Houston Rockets battono i Los Angeles Clippers per 102-93: gran parte della vittoria dei razzi in rosso è merito, anche in questo caso, della straordinaria vena realizzativa di James Harden (47 punti, 7 assist e 6 rimbalzi), nel formato migliore ed in grado di regolare anche le squadre più forti in difesa, proprio come i losangelini, i quali vengono superati in graduatoria proprio dai texani. Per i Clippers Kawhi Leonard sistema 26 punti, 12 rimbalzi e 7 assist.

I Boston Celtics sconfiggono i Washington Wizards per 140-133. Entrambe le gare squadre si gettano all’attacco, il punteggio sale velocemente e senza interruzione. Boston, comunque, è in grado di gestire bene la partita, concentrandosi per un quarto periodo di qualità, che vale la nona vittoria in dieci partite ed il primo posto assoluto in classifica, con Kemba Walker che infila 25 punti, 5 assist e 5 rimbalzi; per Washington, in grande difficoltà, c’è comunque un Bradley Beal superlativo da 44 punti, 6 assist e 5 rimbalzi.

NBA: le altre partite

I Los Angeles Lakers piegano i Golden State Warriors per 120-94. Il compito per i Lakers non si presentava come proibitivo alla vigilia ed in effetti la retroguardia dei Warriors cede molto presto di fronte ai fuoriclasse ed al gioco rapido dei giallo-viola. Mentre i Lakers rimangono primi ad Ovest, con LeBron James autore di 23 punti, 12 assist e 6 rimbalzi, i guerrieri sono ultimi nella stessa conference, con D’Angelo Russell che marca 21 punti e 8 assist.

I Toronto Raptors superano in trasferta i Portland Trail Blazers per 114-106: nel primo tempo i Trail Blazers hanno la meglio, mostrando qualche difficoltà di troppo prima dell’intervallo. Il terzo quarto risulta molto equilibrato, mentre gli ultimi dodici minuti volgono decisamente a favore dei velociraptor, con Pascal Siakam che realizza 36 punti, 6 rimbalzi e 3 assist; per Portland, delusione di inizio stagione, Rodney Hood marca 25 punti.

I Minnesota Timberwolves strapazzano i San Antonio Spurs per 129-114. Il dominio dei blu di Minneapolis è quasi costante, molto chiaro ed irraggiungibile dal finale del terzo periodo in poi. Ora sono sette vittorie e quattro sconfitte per i lupi invernali, con Andrew Wiggins di nuovo in lustro con 30 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Terzo stopo consecutivo per San Antonio e DeMar DeRozan fissa 27 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.

Gli Orlando Magic si liberano dei Philadelphia 76ers per 112-97. In gran parte dell’incontro il vantaggio viene spartito equamente fra Magic e 76ers, il finale di gara è sfavillante e brillante da parte dei magici che arrivano al successo con Nikola Vucevic capace di segnare 25 punti e 12 rimbalzi. Per Philadelphia Josh Richardson raccoglie 19 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.

I Memphis Grizzlies la spuntano sul campo dei Charlotte Hornets per 119-117: la prestazione di buon livello di tutte e due le sfidanti sfocia in un quarto parziale in cui i Grizzlies si ritrovano avanti, Charlotte a rincorrere e solo in grado di sfiorare il pareggio o la vittoria: le squadre registrano ora quattro vittorie e sette sconfitte a testa. Per Memphis Ja Morant sfoggia 23 punti e 11 assist, negli Hornets Terry Rozier incasella 33 punti, 6 assist e 5 rimbalzi.