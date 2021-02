NBA, 13 febbraio 2021: i Suns stoppano i 76ers, i Jazz battono gli Heat

Nella notte della NBA di sabato 13 febbraio 2021 si sono disputati cinque incontri.

I Phoenix Suns stoppano i Philadelphia 76ers per 120-111: i 76ers si fanno apprezzare meglio nel primo tempo, nella seconda frazione i Suns conquistano terreno costantemente, vanno in vantaggio prima del quarto periodo e poi affondano il colpo decisivo. I Suns marcano la quinta vittoria consecutiva e Devin Booker raggruppa 36 punti, 5 rimbalzi e 4 assist; per i 76ers, Joel Embiid sferra 35 punti e 8 rimbalzi.

Gli Utah Jazz azzerano i Miami Heat con il punteggio di 112-94: difensivamente ed offensivamente i Jazz hanno il controllo della partita, lasciano pochi punti di vantaggio a Miami nel primo quarto ed in seguito c’è una preponderanza totale dei blu e giallo per tutto quanto si sviluppa nel resto della partita. Settimo sigillo consecutivo per Utah e Donovan Mitchell marca 26 punti e 3 rimbalzi, per Miami, Bam Adebayo sigla 14 punti, 10 rimbalzi e 6 assist.

I Brooklyn Nets devastano in trasferta i Golden State Warriors per 134-117 disputando una gara solida e che in questo caso si protegge bene dal forte attacco dei Warriors e soprattutto da Curry, limitato ad una prestazione di ottimo livello ma non decisiva per i guerrieri. Nei Nets, James Harden pone 19 punti, 16 assist e 8 rimbalzi, per i Warriors, Stephen Curry offre 27 punti, 5 assist e 3 rimbalzi.

Gli Indiana Pacers battono fuori casa gli Atlanta Hawks per 125-113 con il primo tempo a favore dei gialli di Indianapolis, la terza frazione è favorevole ad Atlanta che pare giungere al ritorno al successo, ma Indiana rimonta e vince con un largo distacco. Per i Pacers, Domantas Sabonis genera 14 punti, 13 rimbalzi e 7 assist, per gli Hawks, alla settima sconfitta nelle ultime dieci partite, Clint Capela firma 24 punti e 10 rimbalzi.

I New York Knicks distruggono gli Houston Rockets per 121-99: New York prende coraggio e coscienza di essere in grado, quest’anno, di ottenere buoni risultati e sconfigge senza appello i Rockets, che dopo un periodo di ottimi risultati sono ripiombati nella mediocrità delle prime gare stagionali. Per i Knicks, Julius Randle raccoglie 22 punti e 9 rimbalzi, nei Rockets, Eric Gordon enumera 24 punti e 6 assist.