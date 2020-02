NBA, 13 febbraio 2020: match incredibile, Celtics ok sui Clippers dopo due supplementari; i Thunder battono i Pelicans

Nella notte della NBA di giovedì 13 febbraio 2020 si sono giocati due incontri.

I Boston Celtics battono i Los Angeles Clippers dopo due tempi supplementari per 141-133: nel primo tempo regna l’incertezza ma la partita è molto divertente e nasconde già da qui le premesse di un finale incredibile. Nella ripresa i Celtics interpretano mediamente meglio il gioco, con il peccato grave di far recuperare i velieri losangelini negli ultimi minuti, che così pareggiano.

Il primo tempo supplementare riserva dei Clippers migliori del resto della partita, ma i Celtics sono in partita, portando la gara addirittura al secondo tempo addizionale, che a seguito dei primi due minuti e mezzo di equilibrio risevano lo spettacolare allungo decisivo dei verdi, che grazie al successo si riavvicinano ai Raptors, secondi ad Est.

Per Boston Jayson Tatum mette insieme ben 39 punti e 9 rimbalzi, Marcus Smart combina 31 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Per Los Angeles a riservare il meglio è Lou Williams partendo come riserva: per lui 35 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, Kawhi Leonard inoltra 28 punti, 11 rimbalzi e 4 assist.

Gli Oklahoma City Thunder regolano fuori casa i New Orleans Pelicans per 123-118: sono i Thunder a trovarsi avanti più spesso rispetto ai Pelicans, con la gara che produce emozioni su emozioni, tranne in un breve lasso di tempo che Oklahoma City è avanti per tredici lunghezze, si rasenta per il resto della gara quasi sempre la parità. Proprio i Thunder sono più letali e cinici, incassando un’altra vittoria in una stagione sorprendentemente positiva.

Nei Thunder Danilo Gallinari sfoggia 29 punti, Dennis Schroder assembla dalla panchina 22 punti, 3 assist e 3 rimbalzi. Per i Pelicans, che devono rallentare nell’affannosa rincorsa ai playoff, Zion Williamson esprime 32 punti e 6 rimbalzi, JJ Redick partendo come riserva trattiene 24 punti e 3 assist.