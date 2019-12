NBA, 12 dicembre 2019: i 76ers domano fuori casa i Celtics, Doncic splende con i Mavericks a Città del Messico

Nella notte della NBA di giovedì 12 dicembre 2019 si sono disputati quattro incontri.

I Philadelphia 76ers vincono fuori casa contro i Boston Celtics per 115-109. Boston comincia col piede giusto e mantiene un vantaggio molto stretto per quasi tre quarti della sfida; Philadelphia cambia ritmo nel corso degli ultimi minuti del terzo periodo e controlla con fatica gli avversari, ma la vittoria arriva, portandosi a 19 successi e 7 sconfitte, contro il record di 17-7 dei Celtics.

Per Philadelphia Joel Embiid gioca una grande partita mettendo a referto 38 punti, 13 rimbalzi e 6 assist, Tobias Harris compone un tabellino personale da 23 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Per i Celtics Kemba Walker infila 29 punti e 8 assist, Enes Kanter dalla panchina coglie 20 punti e 9 rimbalzi.

I Dallas Mavericks battono nella sfida ospitata a Città del Messico i Detroit Pistons per 122-111; a rendere la serata speciale per il caloroso pubblico messicano ci pensa Luka Doncic, autore di una partita magistrale e firmando un’altra prestazione da tripla doppia da 41 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, mantenendo i Mavs al secondo posto nella Western Conference. Nei Pistons altro stop ed Andre Drummond timbra 23 punti e 15 rimbalzi.

I Denver Nuggets sovrastano i Portland Trail Blazers per 114-99; il ritorno a casa dopo un lungo tour in trasferta fa molto bene a Denver, capace di domare gli imperfetti Trail Blazers in vari istanti della partita, specie nel quarto periodo dove i Nuggets fanno il gioco per tutto il tempo a disposizione. Per Denver Nikola Jokic mette insieme 20 punti, 11 rimbalzi e 6 assist, per Portland c’è Hassan Whiteside che centra 33 punti e 11 rimbalzi.

I Cleveland Cavaliers vincono sul parquet dei San Antonio Spurs per 117-109. Cleveland tiene il vantaggio per gran parte dell’incontro, durante il quarto periodo c’è il sorpasso di San Antonio che pare presagire ad una vittoria, invece il colpo di coda dei cavalieri stende gli speroni texani e permette a Cleveland di rivedere la vittoria che mancava da tempo. Nei Cavs Kevin Love elargisce 30 punti e 17 rimbalzi, per gli Spurs DeMar DeRozan conclude 21 punti, 4 assist e 4 rimbalzi.