NBA, 11 novembre 2019: Clippers ok contro i Raptors, i Celtics fermano i Mavs

Nella notte della NBA di lunedì 11 novembre 2019 si sono disputate sei partite.

I Los Angeles Clippers sconfiggono i Toronto Raptors per 98-88: alternatamente i Clippers ed i Raptors si contendono il vantaggio, il periodo conclusivo è di chiara marca dei velieri di Los Angeles, attenti in non possesso e che così agganciano in classifica proprio i velociraptor a sette vittorie e tre sconfitte; per i Clippers spicca dalla panchina Lou Williams con 21 punti, 4 assist e 4 rimbalzi. Per Toronto Pascal Siakam segna 16 punti, 10 rimbalzi e 6 assist.

I Boston Celtics piegano i Dallas Mavericks con il punteggio di 116-106. La gara rimane per larghi tratti nelle mani dei celtici, i Mavs si portano avanti solo in un paio di situazioni estemporanee nel quarto periodo, per farsi assorbire infine totalmente nei sei minuti di fine partita. I Celtics comandano la classifica e Kemba Walker timbra 29 punti, 5 assist e 5 rimbalzi, Luka Doncic raccoglie per Dallas 34 punti, 9 assist e 6 rimbalzi.

I Minnesota Timberwolves fermano fuori casa i Detroit Pistons per 120-114: le triple a raffica e con grandi percentuali nel primo tempo di Minnesota (9/16) condizionano l’andamento di tutta la partita, Detroit prova a giocarsi le proprie possibilità, limando solamente parte dello svantaggio. Il bell’avvio di stagione degli Wolves è contraddistinto anche da Andrew Wiggins, che prende 33 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, per i Pistons Luke Kennard trattiene 25 punti e 7 rimbalzi.

Gli Utah Jazz battono in trasferta i Golden State Warriors per 122-108. I guerrieri di San Francisco compiono una blanda opposizione, che tiene solo per il primo quarto, lasciando il passo a dei Jazz agguerriti e pronti a cogliere l’occasione di vincere un’altra partita, con Rudy Gobert che riassume 25 punti e 14 rimbalzi; Golden State sprofonda a due vittorie e nove sconfitte, nonostante un D’Angelo Russell da 33 punti e 8 assist.

Gli Houston Rockets triofano in casa dei New Orleans Pelicans per 122-116. I Pelicans sono tutt’altro che lascii a concedere un successo semplice ai razzi del Texas, che però sono costretti a rincorrere nel quarto periodo grazie ad una fiammata decisa di Houston che scala la classifica a 7 vittorie e 3 sconfitte; James Harden dilaga con 39 punti, 9 assist e 4 rimbalzi, per i pellicani JJ Redick ottiene 24 punti e 3 assist.

I Memphis Grizzlies la spuntano sul parquet dei San Antonio Spurs per 113-109: la serata del ritiro della maglia numero 9 di Tony Parker viene guastata dal successo dei Grizzlies, che si difendono con le buone e le cattive nell’ultimo minuto, in cui gli errori di San Antonio e la confusione regnano sovrani. Per Memphis Jaren Jackson Jr. centra 24 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, per gli speroni LaMarcus Aldridge fissa 19 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.