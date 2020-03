NBA, 11 marzo 2020: i Mavericks stoppano i Nuggets. Rudy Gobert positivo al Coronavirus, stagione regolare sospesa

Nella notte della NBA di mercoledì 11 marzo 2020 si sono giocati quattro incontri.

I Dallas Mavericks stoppano i Denver Nuggets per 113-97: gara molto interessante, i Nuggets conducono nel primo quarto, Dallas passa avanti nel secondo; dopo l’intervallo c’è ancora in testa Denver, a sua volta sormontata dai Mavericks nel quarto periodo, i quali vincono con l’ottima prestazione di Boban Marjanovic, il quale assembla 31 punti e 17 rimbalzi. Per Denver, Will Barton sistema 23 punti, 6 rimbalzi e 3 assist.

I Charlotte Hornets battono in trasferta i Miami Heat per 109-98: al primo tempo convincente degli Heat non fa seguito la ripresa, la squadra di casa si porta avanti fino ad un massimo di quindici punti e non lascia più modo di rimontare agli ospiti, che perdono terreno nella rincorsa ai primi tre posti ad Est. Per gli Hornets, Devonte’ Graham conferma 30 punti e 6 assist, per Miami, Bam Adebayo fa risultare 21 punti, 10 assist e 7 rimbalzi.

I Philadelphia 76ers sottomettono i Detroit Pistons per 124-106: i 76ers fanno crescere gradualmente il proprio vantaggio a partire dalla metà del primo quarto e si portano oltre la doppia cifra a metà gara, quindi finalizzano il proprio successo nel terzo quarto contro i Pistons, che sono disuniti e privi di gioco in questa parte di stagione. Per Philadelphia, Joel Embiid centra 30 punti, 14 rimbalzi e 3 assist, nei Pistons, Christian Wood incamera 32 punti e 7 rimbalzi.

I New York Knicks battono al supplementare in trasferta gli Atlanta Hawks per 136-131: New York parte avanti sin dal primo minuto, allunga e sembra gestire bene, ma viene raggiunta alla parità dagli Hawks proprio al supplementare. New York ritorna immediatamente in testa e questa volta non si fa più raggiungere. Per i Knicks, Julius Randle dispiega 33 punti, 11 rimbalzi e 3 assist, negli Hawks, Trae Young risplende con 42 punti e 11 assist.

Nella notte si sarebbero dovute disputare anche altre due partite, Oklahoma City Thunder contro Utah Jazz e Sacramento Kings contro New Orleans Pelicans. Rudy Gobert (Utah) è risultato positivo al test del Coronavirus ed immediatamente le due gare sono state posticipate a data da destinarsi, così come la regular season è stata fermata a tempo indeterminato. Eventuali gare da disputare a porte chiuse e da posticipare saranno calendarizzate nel corso della giornata odierna.