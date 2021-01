NBA, 11 gennaio 2021: i Bucks vincono travolgono i Magic, gli Hawks stoppano i 76ers

Nella notte della NBA di lunedì 11 gennaio 2021 si sono giocate sette gare.

I Milwaukee Bucks travolgono fuori casa gli Orlando Magic per 121-99: gara per tre quarti aperta e con tutte e due le compagini coinvolte nella lotta per vincere, quindi nel quarto periodo i Bucks distruggono gli avversari e firmano la settima vittoria a fronte di quattro sconfitte. Per i Bucks, Khris Middleton centra 20 punti, 10 rimbalzi e 3 assist, nei Magic, Nikola Vucevic assembla 28 punti, 13 rimbalzi e 5 assist.

Gli Atlanta Hawks stendono i Philadelphia 76ers per 112-94: non basta il solo rientro di Joel Embiid per Philadelphia, gli Hawks contro una rosa di Philadelphia ridotta ha vita facile e ne approfitta per cancellare gli ultimi brutti risultati, mettendosi in parità nel record tra vittorie e sconfitte (cinque). Per Atlanta, Trae Young somma 26 punti, 8 assist e 3 rimbalzi, per Philadelphia, Joel Embiid sistema 24 punti e 11 rimbalzi.

NBA, le altre partite

I Charlotte Hornets piegano i New York Knicks per 109-88 giocando bene per il primo parziale , permettendo un piccolo vantaggio ai newyorkesi nel secondo quarto e da quel punto recitare un ruolo da protagonisti, con il margine che cresce fino a diventare incolmabile nel quarto periodo. Ottimo periodo per gli Hornets, che trovano un Gordon Hayward da 34 punti, 3 assist e 3 rimbalzi, per i Knicks, Kevin Knox II emette 19 punti e 5 rimbalzi.

I Sacramento Kings sconfiggono gli Indiana Pacers per 127-122: i re californiani sono attenti a non lasciare scappare Indiana che, più volte, si porta in testa; i Kings provano una fuga e vengono respinti, ma il finale è loro come il punto in palio nell’incontro. Per Sacramento, Harrison Barnes accede a 30 punti e 8 rimbalzi, nei Pacers, Domantas Sabonis compila 28 punti, 11 rimbalzi e 3 assist.

I Washington Wizards malmenano i Phoenix Suns con il punteggio di 128-107. Phoenix non è in serata, Washington va a segno in ogni circostanza e contiene i suoi limiti difensivi; anche senza Westbrook, i Wizards fanno il loro dovere, dove naturalmente c’è Bradley Beal con 34 punti, 9 assist e 8 rimbalzi, per i Suns, Devin Booker insacca 33 punti e 3 rimbalzi.

I Memphis Grizzlies passano in casa dei Cleveland Cavaliers per 101-91: primo tempo a favore dei Cavaliers, il secondo lentamente, ma inesorabilmente, presenta i Grizzlies in ascesa, chiudendo le conclusioni avversarie e risalendo la classifica verso il centro della Western Conference. Per Memphis, Dillon Brooks circoscrive 21 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, nei Cavs, Andre Drummond unisce 19 punti, 14 rimbalzi e 3 assist.

I Portland Trail Blazers fermano di misura i Toronto Raptors per 112-111: un finale spumeggiante distingue questa gara, nel quale, nei capovolgimenti di fronte, trova McCollum che trova i due punti decisivi per il sorpasso e Pascal Siakam sbagliare per ben due volte il canestro della vittoria, dopo quello errato della sera precedente. Nei Blazers, CJ McCollum assegna 30 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, nei Raptors, Pascal Siakam va in tripla doppia con 22 punti, 13 rimbalzi e 10 assist.

Anche questa sera una gara stoppata dal Covid-19: Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans non verrà giocata, così come, nella prossima nottata, accadrà per l’incontro Chicago Bulls – Boston Celtics, in seguito verrà probabilmente modificato il protocollo NBA per decidere che gare fermare e quali no.