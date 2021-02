NBA, 11 febbraio 2021: i Trail Blazers battono i 76ers, i Celtics regolano i Raptors

Nella notte della NBA di giovedì 11 febbraio 2021 si sono giocate cinque partite.

I Portland Trail Blazers battono i Philadelphia 76ers per 118-114, tutto per merito di un quarto periodo che ha fatto la differenza per i pionieri dell’Oregon, dove Anthony e Lillard hanno dato una spinta alla vittoria del proprio gruppo, per Philadelphia arriva una sconfitta che li lascia primi ad Est. Per i Trail Blazers, Damian Lillard colleziona 30 punti e 7 assist, per i 76ers, Joel Embiid timbra 35 punti, 9 rimbalzi e 3 assist.

I Boston Celtics stoppano i Toronto Raptors per 120-106: i Raptors erano in ascesa nelle ultime gare, ma Boston sta giocando un basket superiore rispetto a quello degli avversari e ne risulta un successo agevole per i verdi, avanti fin dal primo minuto e che distanziano in tutta la partita in modo chiaro, sempre oltre i dieci punti di differenza. Per I Celtics, Jayson Tatum assembla 17 punti, 9 assist e 6 rimbalzi, per i Raptors, Kyle Lowry apporta 24 punti e 6 assist.

I Golden State Warriors sconfiggono gli Orlando Magic per 111-105 con un periodo finale che permette a Golden State di annullare la fiammata dei Magic che li aveva portati avanti nel punteggio. I Warriors non lasciano più rispondere in attacco gli avversari e riprendono la propria corsa verso i playoff. Per Golden State, Stephen Curry sfonda con 40 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, per i Magic, Nikola Vucevic raccoglie 25 punti, 13 rimbalzi e 5 assist.

I Miami Heat vincono in casa degli Houston Rockets per 101-94 e la classifica assume contorni migliori; il rientro di Butler ha dato la grinta giusta alla squadra per riprendere lo spirito vincente dello scorso anno ed anche i Rockets ne cadono come vittime. Per gli Heat, Jimmy Butler centra una tripla doppia da 27 punti, 10 assist e 10 rimbalzi, per Houston, John Wall ottiene 17 punti, 7 assist e 6 rimbalzi.

Gli Indiana Pacers tornano a vincere in casa dei Detroit Pistons per 111-95, cancellando una striscia di sconfitte che li aveva portati nei pressi del centro classifica. Si è rivisto del gioco e della pressione sulla difesa avversaria, seppur contro un avversario non certo irresistibile, ed Indiana ha tra le sue fila Domantas Sabonis che detiene 26 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, per i Pistons, Josh Jackson carpisce 18 punti, 8 rimbalzi e 4 assist.