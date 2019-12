NBA, 11 dicembre 2019: Clippers ok nel ritorno di Leonard a Toronto, sempre vincenti Lakers e Bucks

Nella notte della NBA di mercoledì 11 novembre 2019 si sono disputati undici incontri.

I Los Angeles Clippers vincono sul campo dei Toronto Raptors per 112-92: vittoria schiacciante e meritata da parte dei losangelini nel giorno del ritorno di Kawhi Leonard sul parquet che lo ha visto lo scorso anno protagonista ed MVP del primo storico titolo di Toronto. I Clippers proseguono nella risalita della classifica, col secondo posto ad Ovest, e proprio Kawhi Leonard firma 23 punti, 6 assist e 5 rimbalzi. Nei Raptors Pascal Siakam fissa 24 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.

I Los Angeles Lakers dominano sul parquet degli Orlando Magic con il risultato di 96-87 giocando un ottima sfida nella fase di non possesso quando i Magic, nel secondo tempo, si avvicinano al possibile sorpasso, respinto con l’affondo dei giallo-viola nelle ultime azioni della partita. Nei Lakers, primi in classifca ad Ovest, LeBron James centra una tripla doppia da 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, per Orlando Johnathan Isaac marca 19 punti e 8 rimbalzi.

I Milwaukee Bucks battono i New Orleans Pelicans per 127-112: fin dal primo quarto la partita è controllata in lungo ed in largo da Milwaukee, troppo più forte rispetto a dei Pelicans inesperti, disordinati e con poco piglio; per i Bucks amministrare la partita risulta semplice, allungando con il primo posto ad Est e con Eric Bledsoe che si prende 29 punti, 6 assist e 3 rimbalzi. Per i Pelicans JJ Redick ottempera un totale di 31 punti.

NBA: le altre partite

Gli Indiana Pacers regolano i Boston Celtics per 122-117 e la partita vive su un sottile equilibri che non si spezza mai, giungendo fino alla fase conclusiva dove i gialli si impossessano di un prezioso punto che concede un saldo sesto posto nella Eastern Conference e con Malcolm Brogdon che si rende protagonista con 29 punti e 8 assist; nei Celtics, al quarto posto ad Est, Kemba Walker è sfavillante con ben 44 punti, 7 assist e 3 rimbalzi.

Gli Houston Rockets conquistano il parquet dei Cleveland Cavaliers per 116-110 tenendo un vantaggio instabile per tre quarti della sfida, venendosi superati nettamente dai cavalieri nel corso del quarto parziale e trovando una rimonta allora insperata proprio prima del traguardo. Grande merito della vittoria di Houston va a James Harden, fantastico con 55 punti, 8 assist e 3 rimbalzi, per Cleveland Kevin Porter Jr. dalla panchina intabella 24 punti e 3 assist.

I Charlotte Hornets si impongono sul parquet dei Brooklyn Nets per 113-109: importantissimo successo degli Hornets sui Nets per non perdere altro terreno in classifica, ancora più meritato per aver recuperato da uno svantaggio di 20 punti più o meno fissato a metà partita dagli avversari. Per Charlotte sempre più fenomenale Devonte’ Graham con 40 punti, 5 assist e 5 rimbalzi, per le retine Spencer Dinwiddie accumula 24 punti, 6 assist e 5 rimbalzi.

Gli Utah Jazz strappano la vittoria sul campo dei Minnesota Timberwolves per 127-116 allungando nel corso della seconda parte del terzo periodo, distaccando i Timberwolves, che provano solo ad abbozzare un recupero nel punteggio, ora Minnesota tocca una striscia di sei sconfitte consecutive; per Utah Donovan Mitchell accorpa 30 punti, 6 assist e 5 rimbalzi, per gli Wolves Jeff Teague realizza dalla panchina 32 punti, 6 assist e 4 rimbalzi.

I Sacramento Kings vincono per 94-93 contro gli Oklahoma City Thunder per 94-93 risolvendo, come nell’ultima partita disputata, la contesa con un canestro a pochi secondi dalla conclusione, stavolta è Bogdan Bogdanovic a dare il punto a Sacramento, in zona playoff e raggiungendo in classifica proprio Oklahoma City. Per i Kings Buddy Hield assembla 23 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, nei Thunder Danilo Gallinari fa suoi 14 punti, 8 rimbalzi e 3 assist.

I Memphis Grizzlies vincono sul parquet dei Phoenix Suns per 115-108 prendendosi la leadership del punteggio alla fine del terzo quarto e resistendo fino alla sirena che chiude l’incontro, trovando una vittoria che muove la classifica. Per Memphis Dillon Brooks sistema 27 punti e 3 rimbalzi, nei soli Frank Kaminsky comprende 24 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.

I Chicago Bulls distruggono gli Atlanta Hawks per un totale di 136-102 con un margine che da pochi punti nel secondo quarto cresce in maniera esponenziale con lo scorrere del tempo di gioco, trovandosi contro degli Hawks molto arrendevoli e poco determinati. Per i Bulls Zach LaVine trattiene 35 punti e 4 assist, per i falchi Trae Young chiude con 15 punti e 13 assist.

I New York Knicks vincono al supplementare per 124-122 in casa dei Golden State Warriors: le ultime in classifica si danno battaglia, grazie alla rimonta di Golden State si arriva anche all’overtime, che decreta come vincitore New York, che tra i suoi vede a canestro Marcus Morris con 36 punti, 10 rimbalzi e 3 assist, nei guerrieri D’Angelo Russell mette le mani su 32 punti e 6 assist.