NBA. 10 novembre 2019: i Raptors in gran forma espugnano il parquet dei Lakers, Denver vince a Minneapolis

Nella notte della NBA di domenica 10 novembre 2019 si sono disputati otto incontri.

I Toronto Raptors vincono in casa dei Los Angeles Lakers per 113-104: la determinazione totale dei campioni in carica emerge nel quarto periodo, in cui sorpassano i Lakers fin lì in controllo della gara e strappano il successo che vale il secondo posto ad Est. Per i Raptors sempre sugli scudi Pascal Siakam con 24 punti, 11 rimbalzi e 4 assist, nei Lakers, anch’essi con un record di 7-2, Anthony Davis fissa 27 punti, 8 rimbalzi e 3 assist.

I Denver Nuggets superano al supplementare in trasferta i Minnesota Timberwolves per 100-98: il quarto periodo di grande dominio non è sufficiente ai lupi invernali per conquistare la vittoria, Denver rimonta e guadagna il supplementare: grande equilibrio, poi Nikola Jokic marca a tre secondi dalla fine il tiro in sospensione che dà ai Nuggets il punto, con i 20 punti, 7 assist e 6 rimbalzi del serbo, mentre nei Timberwolves Karl-Anthony Towns è marcatore di 25 punti, 16 rimbalzi e 6 assist.

I Phoenix Suns bruciano i Brooklyn Nets per 138-112; prestazione superba dei soli d’Arizona, che respinta al mittente la rimonta dei Nets nel secondo quarto illuminano il parquet con un gioco spettacolare e stravincono la contesa, confermandosi la sorpresa di inizio stagione. Devin Booker comanda di nuovo il tabellino di Phoenix con 27 punti e 9 assist, per Brooklyn DeAndre Jordan rifila dalla panchina 16 punti, 12 rimbalzi e 3 assist.

NBA: le altre partite

I Milwaukee Bucks prendono la vittoria sul campo degli Oklahoma City Thunder per 121-119. Nel primo tempo l’equilibrio la fa da padrona, con vantaggi limitati delle due squadre, nella ripresa Milwaukee è più determinata e precisa a canestro, ma arriva col fiato corto al traguardo e conquista il punto del successo per un soffio. Per Milwaukee padrone del parquet è Giannis Antetokounmpo con 35 punti, 16 rimbalzi e 3 assist, nei Thunder Dennis Schroder firma dalla panchina 25 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.

I Philadelphia 76ers ritrovano il successo contro i Charlotte Hornets per 114-106, tutto sommato con naturalezza e con un secondo tempo imperioso, il margine di otto punti finali è frutto di una gestione del punteggio da parte dei Sixers tutto sommato discreta. Per Philadelphia Joel Embiid si accaparra 18 punti, 9 rimbalzi e 3 assist, negli Hornets Cody Zeller centra 24 punti e 7 rimbalzi.

Gli Indiana Pacers vincono in casa degli Orlando Magic per 109-102: sesta vittoria nelle ultime sette partite per un’Indiana che, dopo la falsa partenza, ha risposto alle critiche della stampa con la forza di chi vuole conquistare una posizione di riguardo anche in questa stagione, come contro i Magic, sconfitti con un ottimo quarto parziale. Nei Pacers Domantas Sabonis regna ancora nelle statistiche di squadra con 21 punti, 16 rimbalzi e 7 assist, per Orlando Nikola Vucevic timbra 18 punti, 17 rimbalzi e 3 assist.

I Portland Trail Blazers battono al supplementare gli Atlanta Hawks per 124-113: dopo una partita ricca di cambi di punteggio e continui pareggi, il tempo addizionale risulta al contrario a senso unico, conquistato dai Trail Blazers, che riscattono un inizio di annata avaro di soddisfazioni; Damian Lillard realizza 30 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, negli Hawks impera Trae Young con 35 punti, 10 assist e 8 rimbalzi.

I Cleveland Cavaliers dilagano in casa dei New York Knicks per 108-87; i Cavs, teoriche cenerentole della Eastern Conference, sfoderano il miglior basket possibile in attacco e non possesso, lasciando a bocca asciutta i newyorkesi alla zuava, con l’ennesimo inizio di stagione al palo. Per i Cavaliers un buon bilancio di quattro vittorie e cinque sconfitte e Collin Sexton mette a referto 31 punti e 3 assist, per i Knicks Julius Randle detiene 20 punti e 16 rimbalzi.