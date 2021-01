NBA, 10 gennaio 2021: Clippers vincenti di tre lunghezze sui Bulls, Lakers travolgenti in casa Rockets

Nella notte della NBA di domenica 10 gennaio 2021 si sono giocate sette partite.

I Los Angeles Clippers sconfiggono i Chicago Bulls per 130-127 nella intensissima contesa tra una delle squadre più forti ed una in crescita rispetto agli anni scorsi: superlativo nei Bulls LaVine, che trova l’unico errore nel non marcare la conclusione del pareggio a qualche secondo dalla fine. Bene i losangelini con Paul George che apporta 28 punti, 9 rimbalzi e 7 assist; per i Bulls, Zach LaVine sfoggia un totale da 45 punti, 7 assist e 7 rimbalzi.

I Los Angeles Lakers passano tranquillamente in casa degli Houston Rockets per 120-102: per i lacustri il gioco contro i texani è facile, trovando un quintetto che cede in difesa e LeBron e compagni non trovano ostacoli di sorta verso l’aggiudicazione del punto in palio. Per i Lakers, Anthony Davis supplisce 27 punti e 4 rimbalzi, per i Rockets, James Harden firma 20 punti, 9 assist e 6 rimbalzi.

NBA: le altre partite

I Denver Nuggets spezzano in trasferta i New York Knicks per 114-89: stavolta niente da fare per la sorpresa newyorkese, dalla fine del primo quarto i Nuggets raggiungono vette molto alte in termini di punteggio e margine e gli avversari non hanno reazione, perciò la vittoria per i giocatori del Colorado arriva in modo sin troppo semplice. Per Denver, Nikola Jokic sistema 22 punti, 10 assist e 5 rimbalzi, per New York, Julius Randle immagazzina 29 punti, 10 rimbalzi e 5 assist.

Gli Oklahoma City Thunder vincono di gran lunga in casa dei Brooklyn Nets per 129-126 e con 5 successi e 4 ko sono la sorpresa della Eastern Conference, essendo una squadra data per spacciata dopo i numerosi trasferimenti durante il mese di mercato; benissimo in serata, superiori ai quotatissimi Nets. Per Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander raccoglie 31 punti, 7 assist e 6 rimbalzi, nei Nets non è sufficiente Kevin Durant con ben 36 punti, 11 rimbalzi e 4 assist.

I Golden State Warriors superano di misura i Toronto Raptors per 106-105: a firmare la vittoria in un finale traballante sono i due tiri liberi di Damion Lee, mentre Pascal Siakam si vede respingere dal ferro la conclusione che sarebbe valsa la vittoria ai Raptors; Golden State ha dominato per larghi tratti ed ha meritato di trionfare. Per i Warriors, Draymond Green sfiora la tripla doppia con 10 punti, 10 assist e 9 rimbalzi, nei Raptors, Pascal Siakam connette 25 punti, 11 rimbalzi e 3 assist.

Gli Utah Jazz vincono sul campo dei Detroit Pistons per 96-86 riuscendo ad avvantaggiarsi nel primo tempo e soffrendo un po’ di più nella ripresa, riuscendo a mantenere sempre i Pistons a distanza di sicurezza. Nei Jazz, Mike Conley assembla 22 punti, 6 assist e 5 rimbalzi, per i Detroit Pistons, Jerami Grant riunisce 28 punti, 4 rimbalzi e 4 assist.

I Minnesota Timberwolves battono i San Antonio Spurs per 96-88 ritrovando il successo dopo un periodo molto negativo; gioco a fiammate da parte delle due contendenti, concretezza non ai livelli migliori, Minnesota chiude meglio con D’Angelo Russell che si rivede con 27 punti, 5 assist e 5 rimbalzi; per gli Spurs, LaMarcus Aldridge mette insieme 20 punti, 9 rimbalzi e 4 assist.

Niente da fare invece per Boston Celtics – Miami Heat: troppi i giocatori degli Heat contagiati dal Covid-19, Miami non raggiunge il numero minimo di otto giocatori da schierare e dunque la gara è stata posticipata in data da reimpostare in calendario.