NBA, 10 gennaio 2020: Lakers di nuovo ok fuori casa contro i Mavericks, i Bucks comandano in casa Kings

Nella notte della NBA di venerdì 10 gennaio 2020 si sono giocate dieci partite.

I Los Angeles Lakers sconfiggono fuori casa i Dallas Mavericks per 129-114: basta il primo quarto per restituire ai lacustri un vantaggio sopra alla doppia cifra, poi Dallas tenta di rimanere in partita, senza trovare mai spiragli per la rimonta; i Lakers giocano molto bene, centrano il settimo sigillo consecutivo e LeBron James ottiene 35 punti, 16 rimbalzi e 7 assist, per i Mavs Luka Doncic conquista 25 punti, 10 rimbalzi e 7 assist.

I Milwaukee Bucks detronizzano fuori casa i Sacramento Kings per 127-106 con il vantaggio rapido e largo da parte dei verdi del Wisconsin che vengono completamente rimontati da degli ottimi Kings, in forma fino al quarto periodo, quando crollano definitivamente sotto la riconosciuta classe degli avversari. Milwaukee rende intoccabile per ora il proprio primo posto ad Est con Khris Middleton che segna 27 punti, 11 rimbalzi e 4 assist, nei Kings De’Aaron Fox raccoglie 19 punti, 10 assist e 9 rimbalzi.

I Brooklyn Nets battono i Miami Heat per 117-113 recuperando il punteggio proprio nel corso degli ultimi due minuti, Miami perde il vantaggio mantenuto per quasi tutto il corso della partita e non trova rimedio al mini allungo dei padroni di casa, che cancellano sette sconfitte di fila e Spencer Dinwiddie fa suo il gioco con 26 punti, 14 assist e 4 rimbalzi, per Miami Jimmy Butler colleziona 33 punti e 9 rimbalzi.

NBA: le altre partite

Gli Utah Jazz fanno fuori i Charlotte Hornets per 109-92 arrivando a 30 punti di vantaggio già nella prima parte del terzo quarto, la partita rallenta e Utah gestisce benissimo, arriva la vittoria numero otto in serie, il quarto posto ad Ovest e Jordan Clarkson dalla panchina ottimizza 20 punti e 4 rimbalzi; serataccia per Charlotte, si salva solo Terry Rozier con 23 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.

I Los Angeles Clippers sconfiggono i Golden State Warriors per 109-100: tutto da pronostico, ma Golden State ha lottato alla pari, emerge nel finale la grande difesa dei velieri losangelini, che permettono agli avversari solo 17 punti nel quarto periodo. I Clippers tengono il terzo posto nella Western Conference con Kawhi Leonard a tutto campo da 36 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. Per i Warriors Omari Spellman timbra 17 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.

Gli Indiana Pacers inchiodano in trasferta i Chicago Bulls per 116-105: ai tori in rosso non serve una prestazione magnifica di Zach LaVine, 43 punti e 6 rimbalzi messi a segno, il resto della squadra non trova le giocate giuste né un gioco corale, il gruppo di Indianapolis sta in campo ordinatamente e con trame limpide, vince con Myles Turner che rende 27 punti, 14 rimbalzi e 3 assist.

I Memphis Grizzlies sbaragliano i San Antonio Spurs per 134-121 nel contesto di una gara vivace e divertente, l’affermazione ottenuta dai blu di Memphis vale il sorpasso proprio sugli Spurs ed il ritorno in zona playoff con l’ottavo posto ad Ovest dopo più di un anno. Nei Grizzlies il rookie Ja Morant offre il suo solito contributo con 22 punti, 14 assist e 7 rimbalzi, per gli speroni DeMar DeRozan iscrive 36 punti, 9 assist e 9 rimbalzi.

I Phoenix Suns fermano gli Orlando Magic per 98-94. I primi tre quarti sono diretti timidamente dai Suns, il quarto parziale offre una situazione, emozionante e sul filo del rasoio: prevalgono i Phoenix Suns con la prestazione di Devin Booker che vale 24 punti, 5 assist e 3 rimbalzi. Negli Orlando Magic Evan Fournier serve 28 punti e 3 rimbalzi.

I New Orleans Pelicans conquistano il parquet dei New York Knicks per 123-111: ottima conduzione di gara dei pellicani della Louisiana, il vantaggio cresce dapprima lentamente e visibilmente nel corso degli ultimi dieci minuti, New Orleans vince la sua settima gara nelle ultime dieci e Brandon Ingram si prende 28 punti, 9 assist e 6 rimbalzi. Nei newyorkesi, caduti per la quinta volta di fila, Taj Gibson conteggia 19 punti e 8 rimbalzi.

I Washington Wizards atterrano gli Atlanta Hawks per 111-101 faticando nella parte centrale della partita, subendo il gioco dei giovani Hawks, recuperando e trionfando nel quarto periodo, dimostrando carattere oltre ad una forma in parte ritrovata. Per i maghi Jordan McRae sfonda con 29 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, per Atlanta Trae Young unisce 19 punti, 7 assist e 4 rimbalzi.