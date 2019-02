NBA, 10 febbraio 2019: i Warriors passano nel finale thrilling contro gli Heat. Tutti gli incontri

Nella notte della NBA di domenica 10 febbraio 2019 si sono disputate cinque partite.

I Golden State Warriors superano i Miami Heat per 120-118: è l’ultimo minuto a concentrare le emozioni più forti; con due palle rubate e portate a canestro, Miami va in vantaggio di tre punti. Manca meno di un minuto, Golden State segna prima una tripla per pareggiare e successivamente due tiri liberi; gli Heat, a tre secondi dalla fine, non centrano la tripla della vittoria. I Warriors vincono la quarta partita di fila e Kevin Durant spopola con 39 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Per Miami Josh Richardson interpreta al massimo la gara con 37 punti e 5 assist.

I Philadelphia 76ers schiacciano i Los Angeles Lakers per 143-120: Los Angeles è viva nel primo tempo, nella ripresa, prima con calma e successivamente con un impatto devastante, i bianco-blu-rossi infilano un parziale che mette i giallo-viola al muro, vincendo in maniera netta ed incontrovertibile. Philadelphia guadagna terreno sui Pacers per il terzo posto ad Est, con i 37 punti, 14 rimbalzi e 3 assist di Joel Embiid. I Lakers navigano in acque tempestose, solo Kyle Kuzma brilla, con una grande partita da 39 punti e 3 rimbalzi.

NBA: le altre gare della notte

I Dallas Mavericks sconfiggono sul filo di lana i Portland Trail Blazers per 102-101: nella vittoria in rimonta dei Mavs c’è lo zampino dei nuovi acquisti provenienti da New York, ma soprattutto, e come al solito, quello di Luka Doncic, che ottiene un totale di 28 punti, 9 rimbalzi e 6 assist e che avvicina i blu del Texas proprio ai Lakers di James. Portland perde una partita che stava gestendo perfettamente.

I Sacramento Kings sorpassano i Phoenix Suns per 117-104 con una condotta da vera squadra brillante dal primo all’ultimo minuto, con i re della California che distaccano i Lakers e si avvicinano, ad una sola vittoria di ritardo, dagli altri losangelini, i Clippers, per la lotta playoff. Marvin Bagley III segna dalla panchina 32 punti e 7 rimbalzi. Phoenix cade per la quattordicesima vola di fila.

Gli Orlando Magic vincono sul parquet degli Atlanta Hawks per 124-108: la bella prestazione del gruppo della Florida permette loro di acquisire un distacco molto rilevante nel secondo tempo della sfida ed assicurarsi la vittoria, la terza consecutiva, che li avvicina sempre più ai margini della zona verde. Atlanta ormai vede molto lontano l’obiettivo del raggiungimento della postseason, a causa della terza sconfitta in serie.