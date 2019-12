NBA, 10 dicembre 2019: i 76ers piegano i Nuggets, gli Heat battono al supplementare gli Hawks

Nella notte della NBA di martedì 10 dicembre 2019 si sono giocate quattro partite.

I Philadelphia 76ers si impongono sui Denver Nuggets per 97-92 con autorità, riuscendo a recuperare una partita che nel terzo periodo rischiava di andare fuori mano con il vantaggio di Denver, la pronta reazione alla fine dona un successo che vale per Philadelphia 18 vittorie e 7 sconfitte, con una classifica che comincia a diventare molto interessante.

Per i 76ers, Joel Embiid mette a referto un totale di 22 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, per Tobias Harris si concretizzano 20 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. Nei Nuggets, alla terza sconfitta di fila in questo tour ad Ovest, Will Barton firma 26 punti, 7 assist e 7 rimbalzi, con Nikola Jokic che somma 15 punti, 11 assist e 7 rimbalzi.

I Miami Heat mandano al tappeto al supplementare gli Atlanta Hawks per 135-121: dopo un primo quarto di dominio Heat, la gara diventa equilibrata ed è più sovente che gli Hawks si ritrovino avanti rispetto a Miami, tutto si porta sulla parità e si va al supplementare, in cui gli Heat bruciano gli avversari, guadagnando in cinque minuti quattordici punti di scarto. Per gli Heat Bam Adebayo ottiene una tripla doppia da 30 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, per Atlanta De’Andre Hunter rifila 28 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.

I Charlotte Hornets battono i Washington Wizards per 114-107: due fughe dei padroni di casa vengono rintuzzate dai Wizards, che si fanno avanti nel quarto parziale, però negli istanti finale gli Hornets si rifanno sotto e conquistano la decima vittoria in stagione (a fronte di sedici sconfitte). Per Charlotte Devonte’ Graham raccoglie 29 punti e 6 assist, per Washington Davis Bertans trova dalla panchina 32 punti e 9 rimbalzi.

I Portland Trail Blazers fanno piazza pulita dei New York Knicks per 115-87 e tutto diventa facile ben presto per il gruppo dell’Oregon, che nel secondo tempo viaggia quasi sempre sopra i 20 punti di scarto, Knicks sconfitti per la decima volta di fila e ancora in questa occasione senza né piglio né gioco. Per Portland Damian Lillard fissa 31 punti e 6 rimbalzi, nei Knicks altra prestazione da cancellare anche a livello individuale.