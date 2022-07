Incidente per Alessandro Gentile: caduto da 4 metri d’altezza, dovrà essere operato

Ascolta questo articolo

Paura per Alessandro Gentile, giocatore della Happy Casa Brindisi, squadra che milita nel massimo campionato italiano di pallacanestro. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale in queste ore, Gentile si trovava assieme al fratello Stefano in una casa che aveva preso in affitto per trascorrere la vacanze a Palma di Maiorca, isola delle Baleari, in Spagna. L’ala della Happy Casa si trovava su una struttura in legno, un balcone per la precisione, che sarebbe crollato improvvisamente.

Il giocatore è stato immediatamente soccorsi dai presenti. In un primo momento la paura è stata davvero tanta, anche perchè il giocatore è caduto di spalle con il corpo verso terra. Un volo di 4 metri che poteva avere ulteriori e gravi conseguenze. L’ala della Happy Casa è stata trasferita in ospedale per accertamenti, adesso dovrà essere operato.

Sarà operato a Napoli

Nelle prossime ore il giocatore sarà trasferito a Napoli, dove dovrà sottoporsi ad una operazione. Da quanto fanno sapere fonti vicine al giocatore non ci sarebbe nessun pericolo per il proseguo della carriera, ma molto probabilmente prima di riprendersi del tutto e tornare in campo Alessandro dovrà effettuare un lungo periodo di stop.

In questa stagione, la 2021-2022, Alessandro ha giocato prima a Varese, poi però le cose non sono andate come previsto per cui ha deciso di accasarsi a Brindisi per la gioia dei tifosi pugliesi, che hanno potuto avere tra le loro fila uno dei giocatori più completi del panorama cestitico nazionale.

Lo stesso Gentile ha informato circa le sue condizioni di salute. “Solo un incidente domestico, nulla di grave, sto bene” – così ha scritto sui social il giocatore tranquillizzando quindi sia la società di contrada Masseriola che gli stessi tifosi brindisini. Nei prossimi giorni potranno conoscersi ulteriori dettagli su quanto avvenuto ad Alessandro Gentile, la società brindisina sicuramente comunicherà ulteriori dettagli.