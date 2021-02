Final 8 Coppa Italia, sarà Olimpia Milano-Reyer Venezia la prima semifinale

Nella giornata di ieri 11 febbraio sono cominciate le Final 8 di Coppa Italia, una delle più importanti manifestazioni sportive del basket italiano, quest’anno giunta alla 50esima edizione. Purtroppo, a causa della pandemia provocata dal Covid-19, all’interno del Mediolanum Forum di Assago, lì dove si giocheranno appunto tutte le partite, non ci potrà essere il pubblico.

Lo spettacolo comunque verrà garantito a tutti, in quanto tutti i match verranno trasmessi su Rai Sport, ma anche su Eurosport ed Eurosport Player. E ieri si è cominciato davvero forte, con le prime due sfide andate già in soffitta. Ad inaugurare la kermesse sono stati proprio i padroni di casa dell’Olimpia Milano, che ha affrontato Reggio-Emilia.

Si è trattato di una partita a senso unico, che per i meneghini a tratti è sembrata anche un allenamento. Il risultato finale di 80-52 in favore dell’Olimpia la dice tutte sulle difficoltà degli Emiliani, che hanno davvero faticato a contenere lo strapotere dei milanesi. Reggio era senza lunghi, cosa che l’ha fatta soffrire particolarmente sotto canestro. A tutto ciò si sono aggiunte le pessime percentuali del tiro da tre punti, triple che per gli emiliani non ne volevano sapere di entrare. Diversa invece la sfida tra Reyer Venezia e Virtus Segafredo Bologna.

Tonut in grande spolvero, Bologna cede nel finale

Come si diceva di ben altro spessore è stata la sfida tra Venezia e Bologna. I lagunari, tra l’altro detentori del titolo dello scorso anno, hanno mostrato subito il loro gioco veloce. Grandissima la prestazione di Tonut, che insieme a Bramos ha colpito incessantemente il canestro dei bolognesi anche con tiri da tre punti. Bologna, dopo essere andata avanti 23-16 alla fine del primo quarto, si è vista recuperare punti preziosi con la coppia Markus-Hunter che riescono a riportare il punteggio sul 41-38 sempre in favore dei veneziani.

Le squadre a questo punto proseguono su questa linea, fino a quando Bologna non riesce quasi ad impattare la parità alla fine del terzo quarto. Ma Daye, per Venezia, sulla sirena della fine periodo mette una tripla che ridà qualche punto di margine di vantaggio ai lagunari. Nel quarto periodo Venezia allunga a +14, Bologna cerca di reagire portandosi a 8 punti di distanza, ma è Watt con una spettacolare schiacciata al volo a spezzare definitvamente i sogni di recupero della Virtus. Finisce quindi 89-82 per Venezia.

E questa sera 12 febbraio lo spettacolo delle Final 8 continua. Alle 18:00 la Stella del Sud, l’Happy Casa Brindisi, se le vedrà con Trieste, mentre alle 20:45 ci sarà Sassari-Pesaro, anche questa sfida tutta da seguire. Nella giornata di sabato si terranno le semifinali, e la prima sarà appunto Olimpia Milano – Reyer Venezia. I lagunari puntano a riconfermarsi campioni.