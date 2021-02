Final 8 Coppa Italia, oggi 13 febbraio al via le semifinali: Brindisi affronterà Pesaro

Proseguono senza sosta le partite della LBA Final 8 di Coppa Italia al Mediolanum Forum di Assago. Dall’11 al 14 febbraio Milano ospiterà infatti l’importante kermesse sportiva, che vede la partecipazione delle migliori otto squadre del campionato italiano di Serie A di pallacanestro. Nella giornata di ieri 12 febbraio sono andati in scena gli ultimi due quarti di finale, ovvero Happy Casa Brindisi-Pallacanestro Trieste e Dinamo Sassari contro Pesaro. Nella prima partita, come da pronostico, hanno avuto la meglio i pugliesi, i quali hanno vinto per 93-81, anche se gli uomini di Frank Vitucci hanno dovuto sudare per battere Trieste.

I triestini, infatti, sono giunti alla Final 8 dopo un perdiodo travagliato, che ha visto molti giocatori alle prese con il Covid-19. Nonostante tutto il team ha retto bene alla pressione, riuscendo a classificarsi tra le prime otto del campionato, e a suon di vittorie è riuscita a raggiungere questo importante traguardo. Sulla sua strada però ha trovato una Happy Casa mai doma, che sta abituando il pubblico a prestazioni superlative. I brindisini ormai non sono una novità nel campionato italiano, essendo una delle squadre più forti d’Italia e attualmente secondi in classifica. Per Brindisi, e per quanto riguarda la partita contro Trieste, si sottolinea la prestazione di un Riccardo Visconti superlativo, capace di infilare triple decisive nei momenti caldi della partita.

Oggi Brindisi-Pesaro

La vittoria contro Trieste consentirà a Brindisi di affrontare oggi i “cugini” di Pesaro. Sarà sicuramente una bella sfida, che andrà in onda su Rai Sport ed Eurosport a partire dalle 20:45. I pugliesi vogliono vendere comunque cara la pelle e raggiungere la terza finale consecutiva, che si terrà domani 14 febbraio. L’altra semifinale andata in campo ieri è stata Sassari-Pesaro, che hanno giocato alle 20:45. I sardi hanno provato a rispondere ai colpi di una Carpegna Prosciutto mai doma.

I marchigiani, dopo una autentica battaglia, sono riusciti a pareggiare la partita con Sassari. Il match si è concluso quindi dopo un overtime, in cui la Carpegna Pesaro ha avuto la meglio: l’incontro si è chiuso sul 110 a 115 in favore degli adriatici. Questa sera Pesaro dovrà comunque sudare contro la Happy Casa Brindisi per poter raggiungere la finale. Sulla carta sono favoriti i pugliesi, ma nel basket tutto può accadere, anche perché nelle Final 8 tutte le squadre alzano il loro livello di gioco. La posta in palio è davvero alta.

E sempre oggi alle ore 18:00 si terrà l’altra semifinale, ovvero quella tra Milano e Venezia. Le due corazzate del campionato si scontreranno in una partita che si preannuncia spettacolare. Entrambe vogliono arrivare alla finale, soprattutto Venezia, che punta a riconfermarsi campione come lo scorso anno, quando superò proprio la Happy Casa Brindisi. I meneghini, squadra profondissima, però cercheranno di rendere molto difficile la vita agli uomini di coach Walter De Raffaele.