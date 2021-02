Distrutto lo striscione dei tifosi del Brindisi al Forum di Assago: l’Olimpia Milano si scusa

Una brutta pagina di sport quella accaduta a Milano nelle scorse ore, dove alcune persone hanno distrutto lo striscione che alcuni tifosi della Happy Casa Brindisi avevano affisso all’esterno del Mediolanum Forum per sostenere i propri beniamini. I brindisini volevano incitare i pugliesi, in quanto la squadra adriatica, proprio al Mediolanum Forum, nei prossimi giorni disputerà le Final 8 di Coppa Italia. Si tratta di una delle manifestazoni più importanti del basket nazionale. Dopo aver verificato l’accaduto, la società Olimpia Milano si è scusata con la società del Brindisi e con i tifosi pugliesi.

“La Pallacanestro Olimpia Milano si scusa con i tifosi di Brindisi e delle altre squadre partecipanti alle Final Eight di Coppa Italia che si svolgeranno nei prossimi giorni a Milano. La proprietà dell’Olimpia Milano e la società sono da sempre a favore dell’integrazione, del rispetto reciproco e dell’ospitalità. L’Olimpia condanna quindi con forza quanto avvenuto nella giornata di oggi. Questo tipo di tifo non ci appartiene e non ci apparterrà mai da qualunque direzione provenga”.

L’accaduto

I fatti si sarebbero svolti nella giornata di oggi 10 febbraio. Non si sa con precisione chi sia stato a compiere il gesto, ma sicuramente ulteriori dettagli sull’episodio potrebbero essere resi noti nelle prossime ore. “Stella del Sud brilla più che puoi vinci per Brindisi vinci per noi” – così recitava lo striscione che i tifosi brindisini avevano affisso sulla cancellata del Forum.

Un gesto che non è piaciuto davvero a nessuno. Le Final 8 di Coppa Italia si disputeranno nel capoluogo lombardo dall’11 al 14 febbraio prossimi. L’evento vedrà la partecipazione di 8 squadre, tra cui anche i padroni di casa, che esordiranno domani 11 febbraio nella kermesse contro Reggio Emilia, mentre i pugliesi se la vedranno con la Pallacanestro Trieste venerdì 12 febbraio.

Secondo quanto riferisce Sportando, sulla pagina Facebook denominata “Ultras Milano” è apparso un post che mostra lo striscione distrutto. Sul post c’è scritta la frase “gli striscioni attacateli a casa vostra”. Un brutta vicenda che ha rovinato l’atmosfera d’attesa della kermesse sportiva, e su cui non è escluso che si possa andare a fondo per punire i responsabili.